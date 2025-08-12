Los colombianos despiden a Miguel Uribe, el precandidato presidencial asesinado

Miembros de la policía portan el féretro del senador Miguel Uribe en la capilla ardiente, ubicada en el Congreso colombiano

Miles de colombianos se han congregado en la capilla ardiente del senador y precandidato presidencial opositor, Miguel Uribe Turbay, para darle el último adiós. Desde las primeras horas del martes, una multitud se agolpó en la Plaza de Bolívar a la espera de que el Salón Elíptico del Capitolio Nacional abriera sus puertas. Es en este lugar donde yace el cuerpo del político, quien falleció el lunes, tras dos meses en terapia intensiva a causa de un atentado que sufrió el pasado 7 de junio.

Los asistentes, muchos de ellos vestidos de blanco y portando flores, velas y pañuelos, han rendido homenaje al dirigente del partido Centro Democrático, que murió a los 39 años. Los grupos, conformados por 15 personas, han entrado al recinto para despedir al político, cuyo ataúd está cubierto con la bandera de Colombia.

El lugar se encuentra bajo la vigilancia de soldados del Batallón Guardia Presidencial. Frente a un retrato de Uribe Turbay, las personas se persignan y oran, visiblemente conmovidas por un suceso que ha reabierto el debate sobre la violencia política en Colombia. Muchos de los asistentes exigen justicia y recuerdan al político como una persona comprometida con la paz para su país.

El lunes por la tarde, se celebró una ceremonia privada en la que asistieron familiares, dirigentes políticos -entre ellos los expresidentes Gaviria y Santos- y diplomáticos para honrar la memoria de Uribe Turbay.

El féretro permanecerá en el Capitolio hasta el mediodía del miércoles. Posteriormente, será trasladado a la Catedral Primada para las exequias del joven colombiano, quien en 2022 se convirtió en el senador más votado del Centro Democrático.

El Gobierno de Gustavo Petro, criticado en todo momento por Uribe Turbay, decretó un día de duelo e izó la bandera a media asta en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en memoria del senador asesinado, después de recibir quejas por su tardanza en reaccionar a la muerte de su opositor.