Chile convierte una cárcel de represores en un penal para presos comunes

Después de que los familiares de las víctimas pidieran durante años al Estado terminar con los privilegios para los condenados por delitos de lesa humanidad

Cárcel de Punta Peuco, en Chile
María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

Un nuevo capítulo en la historia de la violación de los derechos humanos se ha escrito en Chile, depués de que este jueves un reo común fuera ingresado al penal exclusivo para militares conocido como Punta Peuco.

Este acto concretó la demanda hecha durante años ... por los familiares de las víctimas quienes pedían al Estado terminar con los privilegios para los condenados por delitos de lesa humanidad.

