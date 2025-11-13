Suscribete a
Los derechistas Kast y Kaiser empatan frente a la comunista Jara, según los sondeos prohibidos en Chile

ABC adelanta en exclusiva la última encuesta antes de la primera vuelta de las presidenciales

El país suramericano no permite difundir de estudios de intención de voto durante los quince días previos a una elección

John Müller

John Müller

Madrid

Los candidatos de la derecha radical, José Antonio Kast y el libertario Johannes Kaiser, estarían empatados en torno a un 20 por ciento de la intención de voto y será este domingo, día 16, cuando se defina en las urnas cuál de ellos ... pasará a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas para enfrentarse con la candidata del oficialismo, la comunista Jeanette Jara, quien recibiría el 33,6 por ciento de los sufragios.

