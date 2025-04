Ataque terrorista en Rusia, en directo: muertos, heridos, desaparecidos y última hora del tiroteo en una sala de conciertos de Moscú hoy

Sigue en directo el tiroteo sucedido en la sala de conciertos Crocus City Hall de Moscú, en Rusia: número de muertos, heridos, desaparecidos, atrapados y reacciones de la Casa Blanca y otras institutionces y la última hora del ataque hoy.

Tal como informa la BBC, testigos relatan «terroristas disparando a la gente». Vitaly dice que se encontraba en la sala de conciertos, en uno de los balcones: «Oímos disparos, al principio no sabíamos qué había pasado. Luego vi a unos terroristas disparando a la gente. Lanzaron cócteles molotov y todo empezó a arder . Nos llevaron hacia una salida. La puerta de salida estaba cerrada, así que fuimos al sótano del recinto, donde esperamos a los rescatadores».

Un colaborador del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha distanciado a su país del atentado perpetrado cerca de Moscú. En un mensaje publicado en Telegram, Mykhailo Podolyak afirmó que «seamos claros, Ucrania no tiene absolutamente nada que ver con estos acontecimientos».

La superficie total del incendio declarado en el centro de conciertos Crocus City Hall, cerca de Moscú, donde se produjo el tiroteo masivo, es de 12.900 metros cuadrados, informó la agencia de noticias rusa Interfa, que también afirma que el incendio aún no ha sido controlado, recoge Reuters.

Según declaraciones recogidas por la cadena británica BBC, Vitaly se encontraba en uno de los balcones de la sala Crocus City Hall de la capital rusa: «Oímos disparos, al principio no sabíamos qué había pasado. Luego vi a unos terroristas disparando a la gente. Lanzaron cócteles molotov y todo empezó a arder. Nos llevaron hacia una salida. La puerta de salida estaba cerrada, así que fuimos al sótano del recinto, donde esperamos a los rescatadores».

La Guardia Nacional rusa participa en la búsqueda de los atacantes, cuya identidad aún no se ha determinado, pero de los que se presume que han huido.

El Gobierno de Colombia ha expresado «su más profundo rechazo al atentado» ocurrido a las afueras de Moscú, un tiroteo que deja hasta el momento más de 40 muertos y un centenar de personas heridas. «Mi solidaridad con las familias de las personas asesinadas en Moscú. Decenas de caídos por el terror. Que ojalá la paz sea entre los pueblos eslavos y ojalá que la paz sea en el mundo. El terrorismo no se acaba con ejércitos, el terrorismo se acaba con la política», ha escrito el presidente, Gustavo Petro, en X.

Oficiales de Estados Unidos han informado de que ya sospechaban de una rama de Estado Islámico como responsable del ataque antes de que lo reivindicase, según ha informado 'The New York Times'.

El Gobierno mexicano ha lamentado hoy el tiroteo que ha dejado decenas de muertos en Moscú, en el que no había ciudadanos del país norteamericano entre las víctimas.

Los moscovitas hacen cola esta mañana de sábado en varios centros médicos para hacer donaciones de sangre que ayuden a las víctimas del atentado , informan las agencias estatales rusas. Por el momento, se sabe que al menos 60 personas murieron ayer tras el ataque contra el auditorio, aunque no hay que descartar que esa cifra aumente en las próximas horas.

El director del servicio secreto de seguridad (FSB) ha comunicado este sábado al presidente Vladímir Putin la detención de once personas relacionadas con el atentado contra el auditorio , entre ellas cuatro sospechosos directamente implicados, según informan las agencias estatales rusas.

No obstante, lo cierto es que el 'modus operandi' de los asaltantes recuerda al terrorismo islamista, pues su desarrollo se asemeja a los atentados sufridos en Rusia en los años 2000 durante las guerras de Chechenia -sobre todo, el del teatro Dubrovka (130 muertos) y el de la escuela de Beslán (334 muertos)- y al de la sala de conciertos Bataclan de París en noviembre de 2015.

Sin embargo, el Gobierno ucraniano ha negado su implicación y ha explicado que el enfrentamiento con Rusia se dirimirá solo en el campo de batalla. Del mismo modo, la Casa Blanca también ha negado que tengan indicios de una implicación ucraniana en los hechos. En ese sentido, tanto Estados Unidos como el Reino Unido advirtieron el 7 de marzo a sus ciudadanos que tenían noticias sobre un posible atentado inminente y les rogaron que no se acercaran a grandes concentraciones ni asistieran a conciertos.

En estos momentos, las grandes dudas son sobre la autoría. El viernes por la noche, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó el atentado, aunque es cierto que lo ha hecho en otras ocasiones con ataques en los que su participación era poco clara, como recordaba el viernes la BBC. Por el momento, lo que es seguro es que los servicios secretos rusos han informado al presidente Vladímir Putin de la detención de once personas relacionadas con el atentado, entre ellas, cuatro de los asaltantes que participaron en el tiroteo. Según la misma fuente, los terroristas tenían vínculos con Ucrania y se dirigían a la frontera ruso-ucraniana.

Como señalan medios internacionales como 'The New York Times', han pasado varias horas después del atentado, pero la sociedad rusa se enfrenta a los hechos con el silencio de su presidente, Vladímir Putin, que todavía no ha hecho ningún anuncio oficial ni ha comparecido. No obstante, se sabe que el mandatario está recibiendo información de lo sucedido por los servicios de seguridad y que ha mantenido una conversación con su homólogo bielorruso y gran aliado, Alexander Lukashenko.

Al menos 115 personas han muerto tras el atentado contra el auditorio , informan las autoridades rusas. La cifra no ha dejado de subir desde el viernes por la noche, cuando un primer balance hablaba de 40 muertos. En este caso, los cuerpos se han encontrado entre los escombros del edificio, según el Comité de Investigación de Rusia.

«El régimen ruso tiene un largo historial de sangrientas provocaciones por parte de sus servicios especiales, como el atentado terrorista en la carretera de Kashirskoye en 1999. No hay líneas rojas para la dictadura de Putin . Está dispuesta a matar a sus propios ciudadanos con fines políticos, al igual que ha matado a miles de civiles ucranianos durante la guerra contra Ucrania como consecuencia de ataques con misiles, bombardeos de artillería y torturas», ha añadido.

La directora de Russia Today, la periodista Margarita Simonyan, ha afirmado en su canal de Telegram que la cifra de muertos en el atentado asciende a 143 , aunque no ha proporcionado más detalles sobre la fuente de esa información que, de momento, no ha sido confirmada por las autoridades rusas.

Ucrania insiste en que no tiene nada que ver con el atentado contra el auditorio. Asi, Andrii Yusov, uno de los responsables de Inteligencia en el Ministerio de Defensa de Ucrania, ha acusado este sábado a los servicios secretos rusos -principales autores del señalamiento a Kiev- de « no tener nada en común con la realidad ». «Esto es, por supuesto, otra mentira de los servicios secretos rusos, que no tienen nada en común con la realidad y que no soportan las críticas», ha afirmado.

Los terroristas que asaltaron el auditorio no son ciudadanos rusos, afirma el Ministerio de Defensa de Rusia.

Rusia se ha levantado este sábado de luto después del atentado que ha acabado con la vida de más de más de un centenar de personas y que ha dejado a otras tantas heridas. Mientras se prevé que la cifra de muertos no deje de aumentar a lo largo de este fin de semana, pues los bomberos. Las incógnitas superan todavía a las certezas.

En lugar de eso, Putin pensó en "cómo podría llevar esto a Ucrania", ha lamentado Zelenski, presentando esta actitud del Gobierno ruso como una muestra de que "no le importa lo que esté sucediendo dentro de su propio país" y que Putin "intentará volver a aprovechar esa situación para su beneficio personal".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , ha rechazado este sábado categóricamente los intentos de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de vincular a Kiev con el atentado terrorista perpetrado la víspera en Moscú, que ha dejado al menos 133 muertos y más de un centenar de heridos, y ha lamentado que no le importa su propio país. "Tras lo ocurrido ayer en Moscú, Putin y los demás bastardos intentan, por supuesto, echar la culpa a otro", ha denunciado Zelenski en su videodiscurso vespertino diario, en el que ha criticado que Moscú siempre utiliza los mismos métodos y "siempre culpa a otros".

Ucrania ha rechazado vehementemente todas las acusaciones lanzadas por la Inteligencia rusa. De hecho, el viernes por la noche, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó el atentado , y la Casa Blanca afirmó que no tenía constancia de una posible implicación ucraniana.

En primer lugar, Putin ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y también su agradecimiento a los servicios de emergencia y a los servicios especiales por su dedicación. Además, el mandatario ha afirmado que los autores del atentado intentaron escapar a Ucrania , respaldando las tesis de sus servicios de Inteligencia sobre la presunta participación de Kiev. «Todos los responsables serán castigados. Quienquiera que ordenara este ataque será castigado. Nuestros enemigos no nos dividirán», ha subrayado. Además, Putin ha dicho que todos los implicados en el atentado ya han sido detenidos.