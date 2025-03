«¿Dónde estás, Nancy?» El grito que sonó en el Capitolio y en el ataque al marido de Pelosi

Paul Pelosi, el marido de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, fue atacado este viernes de madrugada en su residencia de San Francisco. “¿Dónde está Nancy? ¿Dónde estás, Nancy?”, gritó el atacante cuando penetró en la casona de la pareja en Pacific Heights, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad california.

Pero Nancy Pelosi, la segunda en la línea de sucesión del presidente de EE.UU. y uno de los grandes pesos pesados del partido demócrata, no estaba en la casa cuando se produjo el incidente. Se encontraba en Washington, donde trabaja. Y, con ella, el dispositivo de seguridad de la policía del Capitolio que siempre le acompaña. Su marido, al no ser un cargo público, no tiene protección oficial. Ambos tienen 82 años y él es dueño de una firma de inversión.

Las autoridades identificaron al autor del ataque como David DePape, de 42 años. Al parecer, penetró en la casa por la parte de atrás, gritando el nombre de la líder demócrata. Según la CNN, intentó inmovilizar a la víctima y le dijo que se iban a quedar ahí “hasta que Nancy vuelva a casa”.

Cuando la policía llegó a la residencia, a las 2:27 de la mañana (11:27 de la mañana en España), encontraron a DePape y a Pelosi en plena confrontación y peleando por un martillo. Con esa herramienta, el atacante golpeó a la víctima. Tanto Pelosi como DePape, que fue detenido en ese instante, tuvieron que ser hospitalizados.

La oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes informó de que Paul Pelosi fue operado por fracturas craneales, que había resultado herido de gravedad, pero que los médicos esperaban que tenga una recuperación completa.

El jefe de la policía de San Francisco, William Scott, informó que DePape ha sido acusado de cargos de intento de homicidio, ataque con objeto mortífero, abuso de ancianos y allanamiento de morada, entre otros delitos.

Las autoridades no han ofrecido una motivación para el atacante, pero han encontrado escritos de un blog firmado por un usuario con el nombre ‘daviddepape’ con contenido antisemita, mensajes contra el racismo contra los blancos o el poder de las élites y conspiraciones diversas.

El incidente ocurre en un momento de creciente tensión política en EE.UU., con unas elecciones legislativas a la vuelta de la esquina.

Esta cita con las urnas apunta a despojar a Pelosi de la presidencia de la Cámara de Representantes, ya que las encuestas otorgan una gran probabilidad a la pérdida de la mayoría exigua que hasta ahora gozaban los demócratas.

La residencia de los Pelosi fue objeto de un ataque en enero de 2021, después de que el Congreso aprobara un nuevo paquete de estímulo económico frente a la pandemia de Covid-19. La mansión fue rociada con graffiti y los atacantes dejaron una cabeza de cerdo tirada en su acera.

Asalto al Capitolio

Aquello ocurrió antes del asalto al Capitolio del día 6 de aquel mes, en el que Nancy Pelosi era uno de los objetivos de la turba de seguidores de Trump que atacaron la sede de la soberanía popular.

Los gritos en el ataque a su marido eran similares a los que profirió uno de los asaltantes al Capitolio: “¿Dónde estás, Nancy? ¡Te estamos buscando!” Algunos integrantes de la turba alcanzaron el despacho de la presidenta de la Cámara, pero ya había sido evacuada.

Desde aquella jornada trágica y bochornosa, las amenazas y presiones públicas a cargos de ambos partidos se han disparado, según las autoridades. La situación podría empeorar con la disputa de los resultados en las próximas elecciones, como ya ocurrió en 2020 después de que Donald Trump perdiera las presidenciales y clamara -sin el respaldo de los tribunales ni de su propio Departamento de Justicia- que le habían robado la victoria.

Muchos líderes de ambos partidos condenaron el ataque a Paul Pelosi. Entre ellos, el presidente de EE.UU., Joe Biden, aunque aprovechó para responsabilizar a los republicanos del ataque: “Hay demasiada violencia. Violencia política. Demasiado odio. ¿Cómo podemos pensar que un partido que habla del robo electoral, de que el covid es un invento, un puñado de mentiras, y que eso no afecte a gente que esté desequilibrada?”.