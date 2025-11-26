Suscribete a
Merz, en sus horas más bajas mientras se debate el presupuesto de 2026 en el Parlamento alemán

Seis meses después de asumir el cargo de canciller, apenas una quinta parte de la sociedad aprueba su gestión

El cancillr alemán, Friedrich Merz, durante el debate parlamentario EFE
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Seis meses después de asumir el cargo, el canciller alemán pasa por su momento más bajo de popularidad. Apenas una quinta parte de los alemanes aprueban su gestión. En las encuestas, su partido conservador (CDU) es superado por la formación de extrema derecha, antieuropea y ... prorrusa Alternativa para Alemania (AfD), aunque solamente por medio punto porcentual.

