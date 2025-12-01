Los fabricantes de armas de Alemania se benefician de la amenaza rusa al subir sus ventas un 50%

La amenaza de Rusia y la guerra en Ucrania son las causas del gran aumento de ventas de la industria armamentística europea, que registró un 13% en 2024, según los datos del instituto de investigación para la paz de Estocolmo Sipri. Aunque la industria crece ... un 6% a escala mundial, una cifra relativamente modesta, los fabricantes alemanes en particular están registrando aumentos de hasta un 50% y figuran como principales beneficiarios en Europa del proceso de rearme.

En este porcentaje juega sin duda un importante papel la decisión del Gobierno alemán de levantar el freno a la deuda anclado en la Ley Fundamental, y poder así abrir una línea de crédito ilimitada para el rearme, además de una política muy activa de reconversión de industrias orientada a este sector y de integración en el proceso de numerosas startaups, más ágiles en su innovación.

Este informe sobre las 100 mayores empresas armamentísticas del mundo, establece que los ingresos de las 26 mayores empresas europeas -excepto las de Rusia- crecieron en el último año hasta un total de 151.000 millones de dólares, el equivalente a unos 130.000 millones de euros, en comparación con el año anterior.

Las cuatro empresas alemanas en el ranking de Sipri —Rheinmetall, Diehl, ThyssenKrupp Marine Systems y Hensoldt— aumentaron en 2024 sus ingresos por operaciones de armas en un 36%, alcanzando los 14.900 millones de dólares (12.900 millones de euros), gracias a pedidos de sistemas de defensa aérea, munición y vehículos blindados. Se han convertido en los grandes señores de la guerra en Europa.

Según Sipri, Rheinmetall logró las mayores ventas de armas en Alemania el año pasado, con 8.200 millones de dólares, un aumento del 47% respecto a 2023 debido a «la creciente demanda de vehículos blindados y munición en relación con la guerra en Ucrania». En el escalafón de las mayores empresas armamentísticas del mundo, ocupa el puesto 20º.

Sus acciones han experimentado una evolución muy marcada en los últimos años: tras un fuerte impulso por el inicio de la guerra, alcanzaron máximos históricos por encima de 2.000 euros en 2025, aunque en los últimos meses han cambiado y actualmente cotizan en torno a 1.480–1.514 euros. Su capitalización bursátil actual es de aproximadamente 70.000 millones de euros y su directiva no otea todavía un punto de inflexión, incluso a pesar de las negociaciones de paz para Ucrania.

«Estoy totalmente relajado», decía recientemente su CEO, Armin Papperger, en una conversación con corresponsales extranjeros de Berlín sobre la senda descendente. El directivo de 62 años mantiene contacto casi diario con el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y calcula que el Gobierno alemán podría adjudicar contratos a la empresa por un total de 20.000 millones de euros este año, estimando que «para mediados del próximo año, deberían ser 40.000 millones de euros».

Actualmente la empresa alemana está gestionando pedidos por un valor de 64.000 millones de euros, y las ventas siguen aumentando este año, un 20%, hasta alrededor de 7.500 millones de euros en los primeros nueve meses. Antes del final de año, espera cerrar contratos en torno a los mil millones, y sólo en munición. Junto con la italiana Leonardo, la empresa con sede en Düsseldorf quiere construir tanques en una empresa conjunta, y ya tienen el primer gran pedido.

Las ventas de otro gigante del sector alemán, Diehl, crecieron aún más, con 2.110 millones de dólares, un 53 % más que en 2023, gracias a pedidos de sistemas terrestres de defensa aérea y a un pedido importante de munición de artillería. ThyssenKrupp alcanzó ventas de 2.290 millones de dólares, con un aumento 12%, y Hensoldt 2.240 millones de dólares, con un aumento del 18%

Rheinmetall también está negociando en exclusiva con la italiana Leonardo, para hacerse cargo del negocio de camiones militares de Iveco antes de marzo y colabora con el gigante estadounidense Lockheed Martin en la fabricación de piezas de avión y construcción conjunta de cohetes.

La estadounidense Lockheed Martin es la de mayor facturación global, con alrededor de 64.650 millones de dólares en 2024, y con planes declarados de expansión en Europa. El responsable del negocio internacional de la empresa, Michael Williamson, ha declarado en público que la nueva cooperación con Diehl y las relaciones existentes con Rheinmetall y Hensoldt forman parte de esta estrategia.

El aumento de la tensión bélica internacional impulsa los ingresos de las cien mayores corporaciones de todo el mundo una media del 5,9%, hasta un total de 679.000 millones de dólares (585.570 millones de euros). La investigadora de Sipri, Jade Guiberteau Ricard, una de las autoras del informe, ha subrayado en su presentación en línea la contribución decisiva de Europa y la reposición de reservas en los países que suministran armas a Ucrania en el origen de estas cifras, así como la expansión de las propias capacidades defensivas europeas.

Ricard señala las enormes inversiones de las empresas europeas de armamento para ampliar las capacidades de producción, y advierte, sin embargo, que el «desafío creciente» de la adquisición de las materias primas necesarias puede suponer un obstáculo en este ascenso.