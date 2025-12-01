Suscribete a
Los fabricantes de armas de Alemania se benefician de la amenaza rusa al subir sus ventas un 50%

En pleno recrudecimiento de la guerra de Ucrania, el informe SIPRI registra un aumento del 6% de la facturación de la industria de armamento en todo el mundo y del 13% en Europa

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La amenaza de Rusia y la guerra en Ucrania son las causas del gran aumento de ventas de la industria armamentística europea, que registró un 13% en 2024, según los datos del instituto de investigación para la paz de Estocolmo Sipri. Aunque la industria crece ... un 6% a escala mundial, una cifra relativamente modesta, los fabricantes alemanes en particular están registrando aumentos de hasta un 50% y figuran como principales beneficiarios en Europa del proceso de rearme.

