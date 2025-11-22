Suscribete a
Alemania busca fórmulas para volver a producir energía nuclear

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha pedido paralizar el desmantelamiento de las centrales cerradas en 2023 y estudiar tanto su posible reapertura como la incorporación de nuevas tecnologías como los SMR

El pacto Moncloa-Junts para salvar la nuclear catalana sigue vivo

Torre de refrigeración de la antigua planta nuclear de Grafenrheinfeld (Alemania),
Torre de refrigeración de la antigua planta nuclear de Grafenrheinfeld (Alemania), EFE
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Fue la excanciller Angela Merkel la que, tras el desastre de Fukushima, adelantó por la derecha a Los Verdes alemanes y legisló en 2011 la eliminación de la energía nuclear. Los últimos tres reactores fueron desconectados en abril de 2023, después de que ... el rechazo al gas ruso hubiese sumido al país en una crisis energética sin precedentes, que afecta directamente a su competitividad y que ha causado estragos en la industria pesada y la industria del automóvil, incapaces de asumir los precios de la electricidad.

