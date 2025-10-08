Alemania permite a la Policía derribar drones

Después de los avistamientos de drones y la amenaza que suponen para infraestructuras estratégicas de energía, transporte y comunicaciones, Alemania se ve obligada a expandir su capacidad de defensa y el Gobierno ha decidido para ello ampliar significativamente las competencias de la Policía federal. ... En adelante, la Policía alemana podrá derribar los objetos voladores, según ha anunciado el ministro de Interior, Alexander Dobrindt.

La reforma legal se efectuará añadiendo un párrafo al respecto al texto de la Ley de Policía revisada: «Con el fin de evitar un peligro que emane de los sistemas de vehículos no tripulados operados en tierra, aire o mar, la Policía Federal puede utilizar medios técnicos adecuados contra estos sistemas, contra su unidad de control o contra la conexión de control si evitar el peligro fuera imposible o significativamente más difícil con otras medidas».

«Ya tenemos capacidades hoy, tanto en la Policía federal, en las aduanas, en la BKA, en las autoridades estatales… Sin embargo, queremos ampliarlas significativamente y asegurarnos de que la comunicación entre los estados y el Gobierno federal, así como la capacidad de análisis, se fortalezcan», ha subrayado Dobrindt. Insiste en la necesidad de» ganar la carrera entre la amenaza de los drones y la defensa de los drones«.

Alemania se equipara así a Reino Unido, que ya contempla esta competencia policial. Francia también ha dotado a la suya de capacidad de respuesta, pero restringida a aeropuertos, eventos multitudinarios o áreas militares. En los países del flanco oriental de la OTAN, las competentes son las fuerzas militares desplegadas por la Alianza y en misión de vigilancia.

Ante la preocupación por el peligro de que derribar un dron de procedencia extranjera pueda desatar involuntariamente una escalada de enfrentamiento militar, Dobrindt ha enfatizado que no todos los drones son una amenaza. «Gran parte de ellos, incluso si son lanzados y controlados por potencias extranjeras, forman parte de una provocación dirigida, no son siempre automáticamente una amenaza», ha tranquilizado.

La Policía federal es responsable de la seguridad de la aviación en aeropuertos y estaciones de tren, pero nada podía hacer hasta ahora ante la presencia de drones no identificados. Dobrindt ha adelantado que establecerá una nueva unidad para la defensa de drones, con personal especializado, y un centro de competencia de drones en cooperación más estrecha con países como Ucrania e Israel, que tienen mucha experiencia en esta disciplina.

La Policía federal también deberá proporcionar asistencia administrativa a los Bundesländer y policías de estados federados en caso de incidentes. El ministerio planea gastar 90 millones de euros al año en este nuevo apartado de seguridad: «Esto incluye el requisito de inversión única para la adquisición inicial del equipo necesario o el requisito de inversión para compras de seguimiento y reemplazo en los años siguientes, así como la contratación de personal adicional, 341 personas».

En un segundo paso, la Ley de Seguridad de la Aviación se reformará en las próximas semanas para aclarar cómo puede ser la asistencia administrativa del Ejército en incidentes con drones. Sobre la marcha, ya se había solicitado ayuda a la Bundeswehr, por ejemplo en la investigación de los recientes avistamientos de drones en el aeropuerto de Múnich.

En tiempos de paz, la Bundeswehr generalmente solo es responsable de interceptar drones sobre o cerca de espacios militares, de acuerdo con la proporcionalidad y si las fuerzas armadas están en peligro inmediato. Hasta ahora, los militares tenían los medios para hacerlo, pero legalmente no tenían competencias para derribar un dron no tripulado, sino solamente para rastrearlos, perseguirlos y forzarlos a aterrizar, lo que generaba una situación de indefensión.

El Gobierno alemán estudia ahora si capacitar legalmente a los mandos militares para derribar un avión no tripulado que se considere un peligro en territorio propio, por ejemplo si vuela a una altitud tan alta que la policía no puede derribarlo con sus medios.

Esta reforma permite además a la Policía intervenir teléfonos y recopilar datos de ubicación o realizar controles sin causa judicial en zonas de prohibición de armas y cuchillos en estaciones o trenes. Además, podrá realizar detenciones más fácilmente si existe el riesgo de fuga.

A nivel estatal, Baviera quiere liderar el camino y ampliar los poderes de la policía para que los drones puedan interceptar o derribar. Según el ministro regional de Interior, Joachim Herrmann, se construirá un centro de drones en la región para desarrollar estas capacidades.

El comisario de Asuntos de Interior de la UE, Magnus Brunner, ha anunciado la disponibilidad de fondos europeos adicionales para ello, 250 millones de euros de los fondos de la agencia de protección de fronteras de la UE, Frontex. Brunner ha hablado de «guerra híbrida» y «ataques no solo en la frontera exterior oriental, sino también en el corazón de Europa».