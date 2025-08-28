El adolescente acusado de matar a una trabajadora de un hostal de Oslo planeaba un atentado contra una mezquita

Las fuerzas de seguridad de Noruega han informado este jueves de que el adolescente de 18 años detenido el sábado por su presunta implicación en el asesinato de una trabajadora etíope de un hostal de Oslo en el que residía, también planeaba perpetrar un atentado contra una mezquita.

La Policía ha explicado a través de un comunicado que el joven, principal sospechoso de la muerte de Tamima Nibras Juhar, de 34 años y trabajadora del alojamiento, ha declarado que tenía intención de «cometer un ataque contra la mezquita de Hoenefoss», que se encuentra a unos 60 kilómetros de la capital, según recoge Europa Press.

El adolescente está siendo investigado por presunto asesinato, pero también por terrorismo, especialmente debido a sus «opiniones hostiles hacia los musulmanes». «La investigación continúa, y estamos realizando una serie de entrevistas mientras continuamos con las operaciones policiales oportunas», recoge el texto.

Las nuevas informaciones ofrecidas por las fuerzas de seguridad llegan poco después de que el sospechoso haya sido sometido a un examen psiquiátrico preliminar, que se verá seguido de otro más exhaustivo.

El asesinato de Tamima Nibras

El autor del ataque, que ha sido calificado como «terrorista» por parte de las autoridades, es un joven alemán de origen serbio y residente en Noruega. El joven habría dejado su rastro en varios chats de extrema derecha, manifestando su odio racista e islamófobo.

La Policía ha aclarado que es «importante tener en cuenta que había indicios que sugieren que las capacidades con las que contaba el acusado para sacar adelante el ataque eran bajas», a su vez han defendido que «no hay pruebas que indiquen que habría estado trabajando con terceros».