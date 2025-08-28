El atacante del tiroteo a un colegio católico en Mineápolis: transexual, racista, anti-Trump y obsesionado con su matanza

La persona detrás del tiroteo en la iglesia de un colegio católico de Mineápolis ha dejado tras de sí el drama inmenso de la muerte de dos menores y de las heridas a otras 17 víctimas -la mayoría, niños-. Pero también abundante material audiovisual ... que colgó en YouTube pocas horas antes de la tragedia y en el que se evidencia una personalidad radicalizada y trastornada.

La policía identificó al autor como Robin Westman, de 23 años, y vecino de Mineápolis. De hecho, vivía con su familia a menos de dos kilómetros de la iglesia católica de la Anunciación, con la que tenía fuertes vínculos. Westman fue alumno del colegio y su madre fue secretaria del centro hasta su jubilación en 2021.

Westman creció con otro nombre de pila, Robert, pero lo cambió a Robin en enero de 2020, cuando tenía 17 años. En su petición también se especificaba, según reveló 'The New York Post', que se «identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identidad».

Pero entre los materiales que Westman compartió antes de su crimen, apuntaba que había dejado de identificarse como mujer: «No me visto de forma femenina todo el tiempo, pero hay veces que realmente me gusta mucho. Sé que no soy una mujer pero de ninguna manera me identifico como hombre», escribió en un cuaderno del que mostró sus páginas en vídeos en YouTube.

Los trans «han perdido y están desesperados»

El hecho de que Westman sea o haya sido transexual ha provocado una avalancha de reacciones furibundas en EE.UU. por parte de sectores anti-trans, que vincularon su conducta criminal a su identidad de género. Por ejemplo, el comentarista conservador Joe Walsh defendió que el tiroteo de Westman se debe a la creciente ira en la comunidad trans porque su «agenda política está perdiendo«, en referencia a las regulaciones anti-trans del Gobierno de Donald Trump. «Han perdido, están más desesperados que nunca, más llenos de odio e ira que nunca. Van a caer, pero se van a llevar con ellos tanta gente normal y cuerda como puedan», escribió en redes sociales.

El alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, salió al paso de estas posiciones. «Todo el que use esto como una oportunidad para convertir en villanos a la comunidad trans o cualquier otra comunidad, han perdido cualquier sentido de humanidad», dijo. «No debemos actuar desde el odio».

El jefe de la policía de Mineápolis, Brian O'Hara, aseguró que las autoridades todavía no han llegado a conclusiones sobre el motivo que llevó a Westman a disparar contra alumnos del que fue su colegio.

Fascinación por la matanza de Newtown

Pero las autoridades están revisando esos vídeos colgados por Westman, en los que asoma el odio y la locura por todos lados.

En ellos el autor muestra páginas de una libreta o diario, llenas de texto en inglés, pero escrito en alfabeto cirílico. Se le escucha actuar de manera errática, murmurando cosas como «me voy a matar». En los textos expresa su «profunda fascinación» por autores de otras matanzas, como Adam Lanza, el joven que perpetró el ataque en la escuela Sandy Hook, en Newtown (Connecticut), en la que murieron 26 personas, 20 de ellas menores.

En uno de los vídeos se ven varias armas dispuestas sobre una cama, que coinciden con las armas que la policía cree que se usaron en el tiroteo. Entre otras, un rifle semiautomático, una escopeta y una pistola. «Y esta es para mí, en caso de que la necesite», se escucha decir al autor, en una referencia a que la podría utilizar para suicidarse (Westman se quitó la vida de un disparo tras la tragedia). Todas las armas las compró de forma legal.

Las imágenes también muestran varios cargadores, todos ellos con mensajes escritos a mano, algunos en ruso y otros en inglés. '¿Dónde está vuestro Dios?', 'Que lo jodan a todo lo que defiendes', 'Matar a Trump' o el macabro 'Para los niños'. Las armas que utilizó también estaban llenas de mensajes.

El contenido en estos vídeos es propio de una persona con trastornos mentales. Se ríe de forma alocada, murmura palabras desconexas. 'Hagamos esto antes de que empiece la ansiedad', reza una camiseta que muestra en el vídeo, y que podría haber vestido en el tiroteo.

Los mensajes en los vídeos están llenos de ideología radical, pero sin un sentido aparente: incluyen posiciones a favor de Rusia, a favor de los transexuales, a favor del comunismo, en contra de Trump -a quien dice que quería asesinar, al igual que a Elon Musk-, en contra de los cristianos, los judíos y los hindúes, entre otras.

Mensajes racistas y antisemitas

Abundan los mensajes antisemitas y racistas: dice estar cansado de las noticias, «que solo hablan de la gente negra que se muere y ellos a mí me dan igual».

Westman dejó registrados sus planes contra la iglesia y colegio en esos documentos dementes y macabros. Por ejemplo, en un vídeo muestra un croquis de una iglesia, que parece la de la Anunciación, donde se produjo el tiroteo. Con el dedo, muestra un lateral, por donde planeaba disparar, como después ocurrió. Lo hizo tiroteando las vidrieras de uno de los laterales. Después, de forma agresiva, clava un cuchillo sobre la hoja de la libreta en la que tiene el croquis de la iglesia.

En otra parte de la libreta, se imagina siendo «ese horrible monstruo encima de esos niños indefensos», Cuando rumiaba su ataque contra el colegio, decía tener «buenas sensaciones sobre Anunciación. Parece una buena combinación de ataque fácil y tragedia devastadora».