Suscribete a
ABC Premium

El atacante del tiroteo a un colegio católico en Mineápolis: transexual, racista, anti-Trump y obsesionado con su matanza

El autor del ataque que ha dejado dos niños muertos y 17 heridos muestra en sus vídeos su carácter trastornado y lleno de odio

El atacante de Mineápolis: un joven de 23 años al que se relaciona con vídeos macabros antes del tiroteo

Robin Westman, autor del tiroteo en Mineápolis, en una captura de uno de sus vídeos
Robin Westman, autor del tiroteo en Mineápolis, en una captura de uno de sus vídeos Reuters
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La persona detrás del tiroteo en la iglesia de un colegio católico de Mineápolis ha dejado tras de sí el drama inmenso de la muerte de dos menores y de las heridas a otras 17 víctimas -la mayoría, niños-. Pero también abundante material audiovisual ... que colgó en YouTube pocas horas antes de la tragedia y en el que se evidencia una personalidad radicalizada y trastornada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app