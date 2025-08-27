El atacante de Mineápolis: un joven de 23 años al que se relaciona con vídeos macabros antes del tiroteo

El autor del tiroteo en un colegio católico de Mineápolis (Minnesota) es Robin Westman, según han identificado varios medios estadounidenses. Tenía 23 años y vivía, según los registros oficiales, a menos de dos kilómetros del escenario de la tragedia.

Hasta allí acudieron agentes de ... la Policía para registrar el hogar, donde residía, según aseguraron los vecinos a la emisora local de la cadena ABC, una familia. En las fotos que se han filtrado de Westman se ve a un joven de tez blanca y con pelo largo que parece teñido.

Noticia Relacionada Tragedia en una boda turca: muere el novio de una por los disparos de celebración de un familiar ABC Pese a su peligrosidad, estos tiros son una práctica arraigada en estas celebraciones en la región del Mar Negro, en el norte de Turquía

La Policía está investigando si Westman es el autor de unos vídeos con contenido violento, en los que actúa como fuera de sí y en los que podría haber explicado las motivaciones para el tiroteo. En estas grabaciones, colgadas en YouTube pocas horas antes de la tragedia, el responsable muestra páginas de una libreta o diario, llenas de texto en ruso, con algunas menciones en inglés.

En los vídeos, se escucha al autor actuar de manera errática, murmurando cosas como «Me voy a matar». En los textos expresa su admiración por autores de otras matanzas, como Adam Lanza, el joven que perpetró el ataque en la escuela Sandy Hook, en Newton (Connecticut), en el que murieron 26 personas, 20 de ellas menores.

En uno de los vídeos se ven varias armas dispuestas sobre una cama, que coinciden con las que la Policía cree que se usaron en el tiroteo. Entre otras, un rifle semiautomático, una escopeta y una pistola. «Y esta es para mí, en caso de que la necesite», se escucha decir al autor, en una referencia a que la podría utilizar para suicidarse (Westman se quitó la vida de un disparo tras la tragedia). También muestra varios cargadores, todos ellos con mensajes escritos a mano, algunos en ruso y otros en inglés. «¿Dónde está vuestro Dios?», «Que lo jodan a todo lo que defiendes» o el macabro «Para los niños». Las armas que utilizó también estaban llenas de mensajes.

En el vídeo también se muestra una bomba de humo como la encontrada en el escenario del crimen y los maderos que presuntamente utilizó para bloquear las puertas.

El autor también muestra un croquis de una iglesia, que parece la de la Anunciación, donde se produjo el tiroteo. Con el dedo, muestra un lateral, por donde planeaba disparar, como después ocurrió. Lo hizo tiroteando las vidrieras. Después, de forma agresiva, clava un cuchillo sobre la hoja de la libreta en la que tiene el dibujo del templo.

El contenido en estos vídeos es propio de una persona con trastornos mentales. Se ríe de forma alocada, murmura palabras desconexas. «Hagamos esto antes de que empiece la ansiedad», reza una camiseta que muestra en el vídeo y que podría haber vestido en el tiroteo.

Los mensajes en los vídeos están llenos de ideología radical, pero sin un sentido aparente: incluyen posiciones a favor de Rusia, de los transexuales y del comunismo, y en contra de Trump, de los cristianos, de los judíos y de los hindúes, entre otras.