El atacante de Mineápolis: un joven de 23 años al que se relaciona con vídeos macabros antes del tiroteo

Su nombre es Robin Westman, de tez blanca y pelo largo

Un joven mata a tiros a dos niños y causa 17 heridos durante una misa en una escuela católica de Mineápolis

Robin Westman en una imagen de archivo
Robin Westman en una imagen de archivo Redes sociales
Javier Ansorena

El autor del tiroteo en un colegio católico de Mineápolis (Minnesota) es Robin Westman, según han identificado varios medios estadounidenses. Tenía 23 años y vivía, según los registros oficiales, a menos de dos kilómetros del escenario de la tragedia.

Hasta allí acudieron agentes de ... la Policía para registrar el hogar, donde residía, según aseguraron los vecinos a la emisora local de la cadena ABC, una familia. En las fotos que se han filtrado de Westman se ve a un joven de tez blanca y con pelo largo que parece teñido.

