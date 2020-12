La UE y el Reino Unido emprenden desde hoy caminos separados Con controles fronterizos de mercancías y viajeros, las relaciones entre los dos viejos socios empiezan a diverger tras 47 años de asociación

Se cuenta que uno de los delegados que el Reino Unido envió como observador a las negociaciones para la elaboración del Tratado de Roma de 1957, la base de la creación de la actual Unión Europea, remitió a su gobierno un informe demoledor que más o menos definía el proyecto que se estaba gestando como una extravagancia inútil. «Estas negociaciones no llegarán a ningún resultado; si llegasen, el acuerdo no se firmará por Francia o Alemania y si se firmase, el tratado no funcionará en ningún caso».

El proyecto europeo nació por tanto sin la participación británica, aunque los hechos demostrarían que aquel telegrama estaba bastante desencaminado porque en 1961, solo cuatro años después, el entonces primer ministro británico,