Utilizan una imagen de Shamina, que se unió a Daesh con 15 años, como objetivo en un campo de tiro

Polémica en Reino Unido por el uso de una imagen de Shamina Begum, la joven británica que se unió al Daesh con 15 años y solicitó recientemente regresar al país, como 'objetivo' para pruebas de tiro en un polígono del condado de Merseyside.

«Ultimate Airsoft Range», la empresa que ofrece el servicio a clientes, incluyendo a niños a partir de seis años, también cuenta con otros 'blancos' llamativos, como Donald Trump, Margaret Thatcher, Bin Laden o Hitler.

El programa de la periodista Victoria Derbyshire en la BBC publicó las polémicas imágenes, en las que puede verse la cara de la joven como diana.

