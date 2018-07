Las secuelas físicas y psicológicas en los niños atrapados El pediatra Carlos Rodrigo defiende que la mentalidad asiática de un joven está hecha para «soportar mejor» las dificultades, porque están más acostumbrados a no tenerlo todo

Esther Armora

Seguir BARCELONA/MADRID Actualizado: 10/07/2018 02:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los niños atrapados en la cueva tailandesa no tardarán ni un mes en sanar. Esta rotunda conclusión procede del doctor Carlos Rodrigo, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital barcelonés de Vall d’Hebrón, quien no tiene dudas de que la edad de los niños, de entre 11 y 16 años, es el mejor aliado para su curación, especialmente la psicológica. «A esa edad, todavía no son suficientemente conscientes del valor de la vida, deben estar juntos y en equipo», afirma.

El doctor Rodrigo considera que tras más de dos semanas enclaustrados y varios días sin haberse llevado nada a la boca los daños físicos se notarán en el agotamiento de sus reservas de azúcar, de sodio y algunas alteraciones fisiológicas más. Habrán perdido peso, igualmente. Pero en un mes ni se acordarán de lo que tuvieron -asegura a ABC-, es peor para el organismo a esas edades un proceso diarreico agudo que lo que han soportado en la cueva hasta que los han sacado».

Para el doctor Rodrigo, el espíritu de lucha y de competición que tiene un equipo de fútbol, joven y disciplinado, bajo las órdenes del adulto que ha quedado atrapado con ellos, va a ser otro factor que juegue a favor de la integridad de los muchachos. De hecho, se aventura al aseverar que «todos los chicos van a estar del lado del entrenador, una persona que además también es joven» y con la que irán todos a una.

Esto ayudará también a que hayan superado la sensación de pánico que haya podido sobrevenirles en algún momento sin problemas. «El punto de inflexión psicológico fue, no obstante, cuando les llevaron cartas y mensajes de familiares, procedentes del exterior. Eso es vital: lo hicieron muy bien los equipos de rescate», mantiene el doctor.

Por último, el pediatra defiende que la mentalidad asiática de un joven está hecha para «soportar mejor» las dificultades, porque están más acostumbrados a no tenerlo todo. Su espíritu de superación será notable, valora el doctor, cuyo diagnóstico no puede ser más favorable: con suero y bebidas adecuadas, su recuperación será muy pronta.