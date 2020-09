Sánchez viaja a la OTAN para elogiar al secretario general El presidente no justifica la necesidad de sus entrevistas de ayer en Bruselas

Enrique Serbeto SEGUIR Corresponsal en Bruselas Actualizado: 24/09/2020 01:57h

Es poco habitual que durante la visita a Bruselas de un jefe de Gobierno europeo no se informe a los periodistas del contenido ni del resultado de sus reuniones en la capital comunitaria, como sucedió ayer con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mantuvo su agenda prevista a pesar de la suspensión del Consejo Europeo extraordinario del jueves y viernes. Sánchez se reunió a última hora de la mañana con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con el alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, con el presidente del Palamento, David Sassoli, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero no consideró necesario informar sobre el contenido de sus reuniones con los dirigentes europeos.

La única de la que se informó parcialmente con una declaración sin preguntas fue la entrevista con el secretario general de la OTAN, que duró casi 50 minutos y en la que se habló sobre todo de la crisis en el Mediterráneo Oriental entre Grecia y Turquía. Sánchez alabó el papel de Stoltenberg gestionando esta crisis entre dos aliados puesto que «ha realizado un trabajo extraordinario para mantener abiertos los canales de comunicación, ha propuesto mecanismos para evitar una escalada» y «ha complementado eficazmente los diferentes esfuerzos realizados por algunos de nosotros -especialmente por Alemania- para tratar de reabrir el diálogo entre Grecia y Turquía». La retirada de los barcos de prospección científica que turquía había enviado a una zona que Grecia reclama como propia y que es rica en hidroarburos ha ayudado a reducir las tensiones, pero no a eliminarlas. En la declaración no se menciona que hubieran hablado de la decisión que ha de tomar España antes de fin de año sobre si prorroga o no el despliegue de sus misiles antiaéreos «patriot» en Turquía.

La oposición había acusado a Sánchez de mantener este viaje a Bruselas para no tener que comparecer en la sesión parlamentaria de control al Gobierno. Durante la jornada el presidente tuvo varias ocasiones de desmentir este reproche justificando su viaje e informando del contenido de sus entrevistas, pero no fue el caso y tal como vino se fue.