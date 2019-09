San Francisco declara grupo terrorista a la Asociación del Rifle de EE.UU.

La Junta de Supervisores de la ciudad de San Francisco (California) aprobó por unanimidad una resolución que declara a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) como una organización de «terrorismo doméstico» y urgió a otros municipios a seguir su ejemplo.

La medida aprobada la noche de este martes califica a la NRA como una organización de «terrorismo doméstico» por incitar actos de violencia, desinformar y difundir propaganda sobre el uso de armas.

«La NRA conspira para limitar la investigación sobre la violencia armada, y restringir el intercambio de datos sobre violencia armada», dijo la supervisora Catherine Stefani al presentar la resolución.

«Lo más importante, (la NRA) trata de bloquear cada pieza de legislación sensata para la prevención de la violencia armada propuesta en cualquier nivel, sea local, estatal o federal», agregó.

La votación se dio tres días después que un hombre matara a 7 personas en Odesa, en Texas, y cuando se cumplía un mes del tiroteo que dejó 22 muertos en un almacén en El Paso, en el mismo estado.

«Todos los países tienen personas violentas y odiosas, pero solo en Estados Unidos les damos acceso inmediato a armas de asalto y cargadores de gran capacidad gracias, en gran parte, a la influencia de la Asociación Nacional del Rifle», dice la declaración.

En su cuenta de Twitter, la NRA respondió diciendo que la resolución era «un asalto imprudente contra una organización respetuosa de la ley, sus miembros y las libertades que todos defienden».

This is a reckless assault on a law-abiding organization, it’s members, and the freedoms they all stand for. We remain undeterred - guided by our values and belief in those who want to find real solutions to violence. https://t.co/KlRretjxAe