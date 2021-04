Putin y Lukashenko reavivan el proyecto de reunificar Rusia y Bielorrusia Los dos presidentes vuelven a reunirse, en esta ocasión en Moscú

Los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladímir Putin y Alexánder Lukashenko, se reunieron por última vez hace justo dos meses, el pasado 22 de febrero, en la ciudad balneario rusa de Sochi, a orillas del mar Negro. Este jueves lo hicieron de nuevo en Moscú. La reunión comenzó a última hora de la tarde y seguía por la noche tras la cena.

El Servicio de prensa del Kremlin no detalló el contenido de las conversaciones, pero distintos analistas sostienen que el tema central podrían versar en torno a la permanentemente aplazada creación del ‘Estado unitario’ ruso-bielorruso, a las protestas habidas el año pasado en Minsk y otras ciudades bielorrusas y también al supuesto intento de golpe de Estado que Lukashenko asegura haber desarticulado.

El presidente bielorruso tuvo que hacer frente en 2020 a una revuelta que duró más de seis meses por manipular los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto y que, por reprimirla, está siendo objeto de duras sanciones de parte de la Unión Europea y Estados Unidos. La situación de aislamiento a la que ha llevado a su país le ha echado en brazos de Putin, del que depende política y económicamente, sobre todo de los créditos necesarios para tratar de mejorar la situación de la población y calmar así el descontento general.

Hasta antes de que estallase la revuelta contra Lukashenko, las relaciones entre Moscú y Minsk eran tensas. Putin y su homólogo bielorruso mantuvieron una tormentosa reunión en febrero de 2020 para intentar resolver cuestiones espinosas como el tránsito del gas y el precio del petróleo. No lo consiguieron. En el Gobierno ruso se llegaron a levantar voces pidiendo dejar de subsidiar la economía bielorrusa. Pero todo cambió cuando Lukashenko se convirtió en el blanco de las críticas de Occidente por manipular los resultados electorales, reprimir brutalmente las protestas y meter en la cárcel u obligar al exilio a todos los líderes opositores.

En el comienzo de la reunión entre los dos jefes del Estado se metió por medio la propuesta de reunión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzada el martes. Putin dijo al respecto que «si se trata de hablar de relaciones bilaterales, desde luego, estamos dispuestos a recibir en Moscú al presidente ucraniano en cualquier momento que él considere oportuno».

Ahora bien, prosiguió el jefe del Kremlin, si lo que quiere es tocar el conflicto con las dos repúblicas separatistas de Donbass (Donetsk y Lugansk), «lo que tiene que hacer es reunirse con los dirigentes de esas repúblicas, no conmigo». Según Putin, «ha habido muchas cosas que han destruido nuestras relaciones, lo que, por supuesto, no podemos sino lamentar. Pero, si el presidente Zelenski quiere empezar a restablecerlas, no haremos otra cosa que darle la bienvenida».