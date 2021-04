Muere otro joven negro en Mineápolis a manos de la Policía: «Oh, mierda, le he disparado»

La Policía de Brooklyn Center (Minnesota), un suburbio de Mineápolis, ha divulgado este lunes las imágenes de la detención trágica de Daunte Wright, un nuevo caso en el que un ciudadano negro desarmado fallece a manos de las fuerzas de seguridad.

En la cámara corporal de la agente que al parecer disparó de forma fatal a Wright se le escucha decir «¡Taser, Taser, Taser!», en referencia al arma paralizante no letal que utilizan en muchas ocasiones los agentes para controlar a un sospechoso que se resiste a su detención. En las imágenes se ve un arma apuntando a Wright y se escucha una detonación. Inmediatamente después, la policía dice «Oh, mierda, le he disparado».

El incidente ocurrió a primera hora de la tarde en Brooklyn Center. Wright, de 20 años, fue parado en un control de tráfico, según su familia, por llevar ambientadores colgando del retrovisor. Al pedir la identidad de Wright y contrastar sus antecedentes, vieron que tenía una citación judicial con la que no había cumplido y procedieron a su arresto.

JUST IN: Bodycam video footage shows officer yells, repeatedly "Taser, Taser!", seemingly to let partners know that she was going to deploy a taser. She then draw a gun and shoot Daunte Wright as a 'mistake' - reports pic.twitter.com/oaqmwabIGe