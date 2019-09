Merkel no seguirá en política y volverá a la Universidad La canciller alemana lo confirmó el fin de semana pasado durante un acto de entrega de un doctorado honoris causa

Se había perdido ya la cuenta de las veces que Merkel ha respondido a la pregunta sobre sus planes para el día en que abandone la cancillería alemana como «se verá en su momento». Y por fin tenemos la respuesta.

Fue el pasado fin de semana, durante el acto de entrega del enésimo doctorado honoris causa, en esta ocasión por parte de la NHL de Leipzig. Ante Christine Lagarde, que había acudido al evento y con la que Merkel ha ido desarrollando una gran complicidad, a pesar de sus diferencias, la canciller alemana dejó entrever que desea regresar a la vida académica. «Todas las universidades que me han otorgado un doctorado honorario volverán a tener noticias mías cuando deje de ser canciller», insinuó Merkel, «regresaré y no me quedaré solamente por poco tiempo, como hoy. Me quedaré más tiempo», adelantó, arrebatando así las risas y el aplauso de la entregada audiencia.

Merkel renunció el año pasado como presidenta de su partido, la CDU, tras organizar una sucesión ordenada y que recae sobre los hombros de la hoy también ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ya por entonces se informó personalmente acerca de cómo el expresidente español, Mariano Rajoy, se había reincorporado a su antigua vida laboral tras abandonar el gobierno en Madrid. La gran coalición alemana termina oficialmente en 2021 y Merkel podría retomar, incluso antes de esa fecha, su investigación en el ámbito de la Física.