Al menos 48 muertos y 156 heridos por el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Taiwán

Un terrible accidente ferroviario ha dejado al menos 48 muertos y 156 heridos después de que un tren de pasajeros descarrilara a la altura de la localidad de Hualien, al este de Taiwán.

El vehículo siniestrado había salido de Shulin, en Nuevo Taipéi, y se dirigía a la localidad de Taitung, en el sureste de la isla.

La conclusión preliminar de la Administración de Ferrocarriles de Taiwán fue que el convoy descarriló a la entrada de un túnel al impactar contra un vehículo de mantenimiento mal estacionado junto a las vías. A consecuencia del suceso, varios vagones impactaron contra los muros y quedaron atrapados en el interior del mismo.

Overwhelmed with the fatal train accident today in #Taiwan. My deep solidarity with the rescue teams and President @iingwen and sincere condolences to the ones facing such a difficult moment. #TaiwanTrainCrashhttps://t.co/byXQpSc1kXpic.twitter.com/USXOmymJo8