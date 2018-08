Maduro indigna al pueblo con el nuevo censo de vehículos para racionar la gasolina Los que tengan el carnet de la patria podrán recibir el subsidio del combustible, los que no tendrán que comprarla a precio del mercado internacional

Ludmila Vinogradoff

@ludmilavino Seguir Actualizado: 02/08/2018 03:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A los venezolanos no les hace mucha gracia la orden de Nicolás Maduro de registrar su vehículo en el Censo Nacional de Transporte para tener acceso a la gasolina subvencionada a través del «carnet de la patria», que emite el régimen chavista.

Como parte de las medidas anunciadas y la política de racionamiento de gasolina, aún por definirse, el presidente Maduro garantizó que todas las personas que estén registradas en el Censo Nacional de Transporte ytengan el carnet de la patria tendrán un subsidio directo de la gasolina.

Afirmó que «el que no se registre en el censo nacional de transporte queda por fuera de esta nueva política de protección», asegurando que el objetivo es «integrar y proteger a todas las personas que tengan un vehículo automotor».

Todavía el régimen no ha anunciado cuántos litros de gasolina subsidiada podrá adquirirse con el carnet de la patria y cuánto costará la gasolina a precio internacional. En estos 19 años de chavismo se aumentó solo una vez el precio a 0,01 céntimos de dólar, que es la más barata del mundo.

Por su lado el ministro de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, anunció que a partir de este miércoles y hasta el viernes 3 este martes funcionará el censo nacional de transporte decretado por Maduro este lunes.

«Le vamos a entregar al pueblo el subsidio directo a través del carnet de la patria y del censo nacional del transporte. El pueblo lo apoya y no va a haber fuerza en esta tierra que detenga que eso sea una realidad», dijo pero no especificó si era con carácter obligatorio.

Al entrar en la página de patria.org.ve no aparece ningún acceso al censo nacional de transporte, sino al carnet de la patria, y otros programas ideológicos chavistas.

Los primeros en expresar su descontento e indignación con el censo de transporte fueron los diputados de la oposición. La escasez de gasolina se suma a otras penurias como el desabastecimiento de alimentos, medicinas, repuestos para los vehículos y de transporte público. También hay cortes de luz, agua, telefonía e internet.

La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, luego de exigir el «desalojo» a Nicolás Maduro de Miraflores, ya que fue destituido por el Parlamento venezolano y está ocupando un puesto de trabajo y vivienda de manera ilegal, mostró su indignación por el racionamiento de gasolina.

«Me he negado mil veces a los mecanismos y control social que ha impuesto el régimen y lo seguiré haciendo. No existe manera que nadie me obligue o someta a ningún mecanismo de control social para ejercer mis derechos constitucionales. La patria no se lleva en un carnet, así de simple», dijo Solórzano.

El parque automotor venezolano es en su mayoría una chatarra y la integran más de 5 millones de vehículos de todo género. Más de la mitad, el 54,5% (2,3 millones de unidades) ha cumplido su vida útil de 11 años y el 43% (1,56 millones) ha duplicado la edad de recambio de más de 15 años. Estas cifras indican el nivel de envejecimiento del sector automotriz que antes del chavismo era el más moderno de la región.

«Creemos que eso obedece primero a una política de racionamiento de combustible que se va a llevar adelante, a un incremento de los precios y por supuesto siempre detrás de todo esto hay mecanismos de control político en el consumo de bienes y servicios», dijo a Efe el diputado Jorge Millán, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo.

Muchos venezolanos han objetado la obligación de sacarse el carnet de la patria porque consideran que la compra libre de gasolina es un derecho constitucional que ningún gobierno puede violar ni con un decreto presidencial.