Madre de Lorent Saleh: «A mi hijo lo secuestró el Gobierno de Santos y lo entregó al Sebin» El preso político venezolano cumple cuatro años preso en el Sebin, de los cuales pasó 26 meses en un sótano llamado «La Tumba», donde se intentó suicidar dos veces

Gabriela Ponte

@gabyponte Madrid Actualizado: 06/09/2018 02:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lorent Saleh (30) cumplió este martes cuatro años «secuestrado» por el régimen de Nicolás Maduro. Es el único preso político del 2014 que continúa encarcelado. El activista de Derechos Humanos –premio Sajarov en 2017– pasó los primeros 26 meses bajo tierra en un lugar llamado «La Tumba», en una celda de 2x3, sin acceso a luz natural, bajo una temperatura de 8 grados y sin noción del tiempo. Ahora está en El Helicoide sin haber visto nunca a un juez y con 52 audiencias diferidas, su madre, Yamile Saleh, cuenta a ABC cómo han sido estos «largos cuatro años» sin justicia para su hijo.

—Hace poco dijo que Lorent Saleh se habia intentado quitar la vida dos veces, ¿comó enfranta una madre la decisión de su hijo?

—Esos meses en La Tumba fueron los peores, ahí fue donde sucedió. Ese lugar es un laboratorio para ver hasta dónde llega la resistencia de una persona. No podía levantarse de la cama de concreto que tenía. Lorent trató de humanizar el lugar, después de que le pusieron un uniforme, lo raparon y fue víctima de torturas psicológicas.

Gráfico del edificio del Sebin donde se encuentra «La Tumba» - Paula Arocha

—¿Cuáles son las acusaciones que recaen sobre Lorent Saleh?

—Fue acusado en 2010 por divulgación de información falsa por tener una propaganda que decía «Chávez miente» y después en 2014 de entregar documentación a colombianos para que vinieran a protestar contra Maduro. Mi hijo jamás ha trabajado en ninguna institución del Estado por lo que todo eso es falso, es un montaje del Gobierno.

—¿Por qué lo deporta el Gobierno de Juan Manuel Santos?

—A mi hijo lo secuestro el Gobierno de Santos y lo entregó al Sebin para que fuera torturado porque para él no era un secreto que Lorent era perseguido político. Tanto el gobierno colombiano como el venezolano son responsables de esta detención arbitraria y yo exijo su libertad.

—Su hijo no entró en la lista de presos que liberó Maduro en junio...

—Yo estuve día y noche en las puertas de El Helicoide y nunca salió. Cómo se explica que a su compañero de lucha lo liberaron y a él no. Después de que pasó 26 meses en La Tumba y dos motines no le dieron su libertad. Yo he pedido hablar con el alto Gobierno con Maduro, los hermanos Rodríguez, Tarek William Saab y nadie me recibe.

Foto de la última carta que escribió Lorent Saleh hecha publica por su madre el pasado domingo - ABC

—Rodríguez Zapatero tuvo un papel clave en las liberaciones, usted ha podido tener respuesta sobre el caso de Lorent...

—El único enlace que yo tengo con el Gobierno de Caracas es por el expresidente Rodríguez Zapatero. Yo fui a Madrid y hablé con él y se comprometió a luchar por la libertad de Lorent. Sigo esperando a ver qué sucede.

—¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo y cómo se encuentra de salud?

—Lo vi el domingo. Él está delicado de salud tiene una medida cautelar de la CIDH que el Gobierno ni caso hace. Tiene problemas urinarios y en un oído por las condiciones inhumanas a las que está sometido. Desde el 26 de mayo hasta la fecha solo ha salido dos veces al sol. No lo dejan tratarse con médicos ni hacerse exámenes... Ya no se cómo más pedirlo.

—¿Qué consecuencias tuvo para Lorent haber participado del reciente motín en El Helicoide?

—A él le quitaron la cama y le dejaron solo el colchón, ropa y un botellón de agua. Tuvo que pelear sus libros porque se los querían quitar.