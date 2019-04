Juan Guaidó: «No tengo información sobre altos cargos chavistas que soliciten refugio en España» El presidente interino de Venezuela comenta que su mujer y él viven amenazados y perseguidos desde el día en que fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero

Lleva el tiempo cronometrado. Juan Guaidó es puntual pese a la conocida impuntualidad de los venezolanos. Se mueve con la velocidad de un felino para poder cumplir con todas las actividades de su agenda diaria como estar en una protesta, dar un mitin, presidir las sesiones del parlamento, reunirse con su equipo y de paso conceder entrevistas como la que dio a ABC.

El primer sorprendido del vertiginoso despegue que ha tenido su popularidad como líder político emergente, que en menos de tres meses acapara las portadas de los principales diarios del mundo, es el propio Juan Guaidó. «Quién se lo iba a imaginar», nos comenta.

El joven presidente interino de Venezuela, nacido hace 35 años en la Guaira, el litoral de Caracas, cuida su imagen pulcra, siempre de corbata y traje oscuro, estaba ansioso por el regreso de su esposa Fabiana Rosales, quien estuvo de gira durante dos semanas por las principales ciudades del continente americano.

Sus ojos brillan cuando anuncia que Fabiana «llega esta semana». Comenta que viven amenazados y perseguidos desde el día en que fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero y luego el 23 de enero como presidente interino de la República.

«Fuimos dos veces tiroteados la semana pasada en las manifestaciones por grupos paramilitares y nos amenazan todos los días», aseguró el ingeniero industrial sin pestañear. Su voz se hace cada vez más grave al mostrar el preocupante acoso al que el régimen lo tiene sometido y a su familia, pero «no me quejo», aclara con una sonrisa en los labios.

Es disciplinado, obediente, inteligente y valiente. Son los principales rasgos de su personalidad. Es el líder ideal para una organización tan heterogénea y disímil como la oposición venezolana, que controla el parlamento desde el 2015 y tiene que lidiar con grupos radicales además de construir consensos internos para mostrar unidad y poder seguir avanzando en su lucha. Son muchos frentes abiertos a la vez, siendo el más importante como el del régimen de Nicolás Maduro al que no le da mucho tiempo de vida porque es «una dictadura salvaje e insostenible».

¿Sabe de algún alto cargo del régimen que esté gestionando su refugio en España?

No tengo información al respecto. No he visto movimiento pese a que la oferta de que vayan a España está sobre la mesa.

¿Ha conversado con miembros del alto mando militar para que dejen la dictadura?

Las conversaciones se han hecho de manera discreta. Y no se puede hablar públicamente porque estamos en una dictadura.

A pesar del descontento en los cuarteles, ¿qué pasa con los generales que todavía no se han pronunciado ni han sacado a Maduro?

Los militares sí se han pronunciado como los sargentos en Cotiza, los 1.000 militares que se han pasado en la frontera con Colombia y Brasil.

¿Pero no la cúpula del generalato que sigue en el poder?

Sí, el 97% del país está en contra de Maduro y el 91% quiere un cambio de gobierno, incluidos los militares, según los últimos sondeos. Estamos esperando que los generales activos se pronuncien.

¿Por qué cree que los militares no lo han hecho todavía, son insuficientes las garantías de la amnistía ofrecida?

Las decisiones son personalísimas. Estamos construyendo el espacio de garantía para el futuro de los empleados y funcionarios públicos con todos los sectores, incluidos los militares. Hay algunas cuestiones que no se pueden hablar en público. En estos momentos de crisis y de violación de nuestra soberanía con la presencia de la guerrilla colombiana, el ELN, y de otros grupos irregulares no conviene ventilar asuntos transaccionales para preservar la institucionalidad de la fuerza armada nacional.

Han pasado ya tres meses desde que usted comenzó esta lucha y no ha caído Maduro ¿hay cierto estancamiento en el proceso?

Van tres meses en los que hemos avanzado muchísimo para acorralar y poner contra las cuerdas a Maduro, pero no olviden que llevamos años luchando contra el régimen chavista.

Los países del Grupo de Lima y la Unión Europea rechazan una intervención militar en Venezuela ¿por qué insisten en el tema?

Aquí de hecho ya existe intervención militar ilegítima como la rusa y la cubana permitida por Maduro. Y el único que puede autorizar una misión e intervención extranjera es el parlamento nacional. Esto elimina cualquier posibilidad de intervención militar.

¿No cree que poner todas las opciones sobre la mesa, incluyendo la militar, favorece a Maduro?

Maduro es el único que pone la intervención militar en la mesa cuando va y habla con Bashar Al Assad y amenaza en convertir al país en otra Siria. Y ahora iniciando vuelos de los iraníes entre Teherán y Caracas. Los que buscan una solución militar son ellos.

¿Entonces descarta la intervención militar?

Nosotros nunca hemos puesto la opción militar sobre la mesa. Hemos hablado de cooperación internacional. Es el régimen de Maduro el que lo ha hecho y es un escándalo.

¿La presencia militar rusa aquí es para molestar y provocar a los EEUU, han hablado con los rusos?

En definitiva los rusos lo saben y lo han dicho por cierto que la resolución del conflicto es de los venezolanos. El parlamento nacional es el que autoriza los convenios binacionales. Y les hemos dicho que solo vamos a reconocer los contratos binacionales legítimamente autorizados por el poder legislativo.

¿Pero Maduro alega que no es intervención rusa sino cooperación técnica?

El hecho es que hay tropas rusas no autorizadas en Venezuela. Y deben irse.

¿Ha conversado con los rusos vista su influencia con el régimen de Maduro?

Hemos conversado con todos los aliados de Maduro. En el área petrolera hemos conversado con los rusos y todos los países. Las inversiones van a ser reconocidas.

La comunidad internacional habla de adelantar elecciones ¿Por qué no las ha convocado todavía?

Para convocar elecciones realmente libres hay que reinstitucionalizar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y reinstitucionalizar el país y antes cesar la usurpación.

¿Cuál es la salida óptima del conflicto?

La salida óptima es la estabilidad al menor costo posible. No puede haber una intervención militar sino cooperación internacional. Simón Bolívar solicitó la intervención de la legión británica. Sabemos que es polémico el término de intervención militar. En el caso venezolano no es la figura que corresponde porque la retórica de Maduro habla de intervencionismo e injerencia.

¿Siguen los médicos cubanos en Venezuela?

Se han ido muchos médicos cubanos, quedan más de 2.000 todavía, la mayoría es personal de inteligencia, contrainteligencia y de seguridad.

¿Cuánto tiempo más se puede aguantar esta situación de crisis?

Tiempo no hay en medio de esta crisis de electricidad, agua y todos los servicios. Venezuela ya está colapsada tenemos una emergencia humanitaria compleja. El régimen de Maduro vive en una burbuja, ya no tiene capacidad de mantenimiento y de continuar en el poder. El país no aguanta más. Hemos sobrevivido a la dictadura.

¿Se imaginan a Maduro enfrentando una guerra de resistencia para prolongarse en el poder como lo han hecho los cubanos durante 60 años?

En estos tres meses ya Maduro está debilitado, no es un problema de quién resiste más, cuánto puede aguantar entre 7 y 9 personas que tienen el control del país sobre el 99% de la población que pide un cambio, no lo sabemos.

¿Maduro ha vuelto a llamar al diálogo este fin de semana, qué le respondería?

Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Cualquier solución o diálogo pasa antes por la salida del usurpador Maduro.

A ver, el grupo de Uruguay y el de la Comunidad Europea piden adelanto de las elecciones, ¿Por qué no lo ha convocado?

Todos coinciden en pedir elecciones justas, libres y transparentes, sin presos políticos con un nuevo CNE. Lo estamos pidiendo desde el 2017.

¿Hay posibilidad de que su ruta se invierta, es decir, primero elecciones y luego lo demás?

Para que eso pase siempre volvemos a la ruta original. No he convocado elecciones porque estamos en una dictadura. Primero debe haber un proceso de reinstitucionalización del país.

¿Se pueden adelantar las elecciones con Maduro en el poder?

Pero es que Maduro no fue reelegido en el 2018. Nadie ha reconocido esa elección fraudulenta. Por eso estamos en esta crisis de usurpación de funciones. El que le pone costo a este proceso es el régimen por miedo. Las 7 y 9 personas del régimen están cerrando la solución.

¿Quiénes son esas 7 y 9 personas, hay militares?

No los puedo mencionar, los militares son parte del proceso.

¿Y los chavistas disidentes que piden un referéndum consultivo?

Incluso ellos coinciden en que para cualquier tipo de elección debe haber un nuevo CNE, todo pasa por un proceso de reinstitucionalización por unas condiciones mínimas de transparencia y competición, lo que no quiere Maduro. He hablado con ellos y otros sectores.

La frontera sigue cerrada por órdenes de Maduro, ¿Cómo piensan entrar la ayuda humanitaria después del fracaso del 23 de febrero?

Esa ayuda ya está entrando. Así como cierran los puentes también se abren otros caminos en una dictadura. Ayer entregamos mucho material de esa ayuda. Mañana vamos entregar 20 toneladas de equipos y productos médicos.

¿Cómo hacen eso, se hacen invisibles?

Casi invisibles, los voluntarios pasan los paquetes de puerta en puerta y de manos en manos con mucho sigilo y cuidado.

¿Cómo definiría la dictadura de Maduro?

Sádica y miserable. Bloquea la comida y medicinas a un pueblo hambriento y necesitado y además se regodea con esa actitud.

¿Está politizada su ayuda humanitaria como dice la Cruz Roja?

No lo está. No se puede politizar el salvamento de vidas. Estamos conversando con la cruz roja y la iglesia para distribuir los materiales. El régimen ha terminado reconociendo su fracaso porque es el responsable de esta emergencia compleja.

¿Cómo ve la situación económica?

Una tragedia. Vamos por más de dos millones de inflación y el Banco Mundial proyecta unos 10 millones de hiperinflación. La contracción económica este año será de 25%. El salario mínimo en 5 dólares al mes y va decreciendo.

¿Cómo definiría su futuro gobierno de transición?

El rescate de los derechos humanos. No hay etiquetas cuando estamos en una catástrofe y una emergencia compleja. Estamos en niveles de primitivismo y barbarie desde no tener servicios elementales como agua, luz y comida. La economía será de libre mercado, apertura a las inversiones, justicia social, libertad sindical.