Venezuela, últimas noticias en directo: Maduro aparece tan solo vía Twitter y afirma que tiene el apoyo militar

16.37«Hoy pedimos a los militares que se unan a la lucha legítima del pueblo de Venezuela. Llamen a todo el mundo y digan que se vengan acá, que vamos a resistir y vamos a continuar un paso más en el cese de la usurpación», ha explicado Guaidó, que acaba de hablar ahora desde Caracas. Los congregados responden con gritos de «¡Sí, se puede!».

16.35El presidente legítimo de Venezuela ha dado un paso importante para la reconstrucción del país rodeado de al menos con un centenar de soldados. Desde la base aérea militar La Carlota, en la ciudad Caracas, Juan Guaidó apareció junto al líder de Voluntad Popular que tiene arresto domiciliario, Leopoldo López, y al menos un grupo de al menos cien funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, con uniformes de combate, y tanquetas blindadas de la Guardia Nacional, lo que significa una alerta al presidente usurpador Nicolás Maduro.

16.34En TVVenezuela, desde Salud Chacao confirman el ingreso de 3 heridos por perdigones y 3 heridos por traumatismos.

To @jguaido, the National Assembly and all the freedom-loving people of Venezuela who are taking to the streets today in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela — Vice President Mike Pence (@VP) April 30, 2019

16.26El presidente del PP, Pablo Casado, ha enviado este martes un mensaje de satisfacción a los venezolanos por la liberación del opositor Leopoldo López de su arresto domiciliario y ha considerado «acertada» la posición del Gobierno de España de apoyar la transición a la democracia en Venezuela.

16.21Guaidó y López comparecen en la plaza Altamira de Caracas, donde se han desplazado tras abandonar La Carlota.

¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 30, 2019

16.05Varios disparos al aire se han escuchado este martes en las cercanías de la base aérea de La Carlota de Caracas, realizados por militares que apoyan al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, y por aquellos que defienden al presidente Nicolás Maduro, sin que se haya producido un enfrentamiento hasta el momento, informa EFE.

Es una gran noticia la liberación por militares leales a la Constitución del opositor @leopoldolopez. Mi enhorabuena a su familia y a todos los demócratas venezolanos. Una vez más, mi apoyo al presidente @jguaido y a todos los valientes que luchan por la libertad en Venezuela — Albert Rivera (@Albert_Rivera) April 30, 2019

15.54La embajada rusa en Venezuela ha asegurado hoy que los militares venezolanos continúan del lado de Nicolás Maduro después de que Guaidó llamara a un levantamiento cívico-militar para desbancarlo. «Los militares siguen al lado del Gobierno legítimo. Ninguna instalación militar ha sido tomada (por la oposición)», ha dicho un portavoz de la misión diplomática a la agencia rusa Interfax.

15.53El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha abandonado la base militar de La Carlota, aunque se desconoce su siguiente destino.

15.48Según ha señalado el periodista Darvinson Rojas en Twitter, citando declaraciones de Jorge Arreaza, el líder chavista Nicolás Maduro está «en su puesto de mando» en el Palacio de Miraflores.

15.46El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, ha afirmado este martes que el gobierno de Brasil apoya al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su levantamiento contra el regimen de Maduro.

#Venezuela Maracaibo la gente parada frente al Fuerte Militar pic.twitter.com/s2M1bdVWX5 — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) April 30, 2019

Mañana #Cuba vibrará al paso revolucionario de las marchas populares en las plazas de la nación. Obreros y campesinos, trabajadores, estudiantes y combatientes; hombres, mujeres y jóvenes, unidos todos, un solo pueblo defendiendo su #Revolución. #SomosCuba#SomosContinuidadpic.twitter.com/5aWm4s5c4a — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 30, 2019

15.35La esposa de Iván Simonovis desmiente que haya sido liberado y afirma que continúa en arresto domiciliario.

Reiteramos Ntro total apoyo al Pdte Guaido y democracia en https://t.co/2y0dWEm4jU dictadura de Maduro debe terminar por la fuerza pacífica, ydentro de la constitución, del pueblo venezolano. Así se restablecerán las libertades, la democracia,los DDHH y el progreso en #Venezuela. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) April 30, 2019

15.32El dirigente opositor Leopoldo López aseguró este martes que el grupo de políticos y militares que se alzó esta misma jornada contra Nicolás Maduro ha mantenido comunicación con altos cargos del Gobierno chavista, informa EFE.

15.29La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este martes que han «derrotado los golpes de Estado» y lo harán «nuevamente» con el alzamiento del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, que se ha levantado junto a un grupo de militares, informa EFE.

15.28La Asamblea Nacional va a celebrar una sesión desde la Base Aérea de La Carlota este martes, ha informado Juan Guaidó.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2019

15.12Liberan a Iván Simonovis, comisario preso por el chavismo tras ser condenado en 2004.

15.11El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,ha reiterado su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guadió, a través de un mensaje de Twitter.

15.08En este momento, habría al menos dos heridos, según la cadena TVVenezuela.

15.05Guaidó, a la CNN: «No hemos tenido ningún tipo de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro. Haremos un anuncio en los próximos minutos».

15.00La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado, expresó este martes su apoyo al pueblo venezolano «para el retorno a la democracia», en momentos en que el presidente interino, Juan Guaidó, encabeza un levantamiento cívico-militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Funcionarios de la Guardia Nacional que apoyan a @jguaido , presionan a compañeros militares para que desciendan de la tanqueta en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de El Recreo, en Caracas. #TVVNoticias#TVVenezuelapic.twitter.com/0XKjLU0Nc5 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) April 30, 2019

14.53«¡Venezuela libre!», gritan algunos partidarios de Juan Guaidó.

14.49El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este martes que los cuarteles del país están funcionando con «normalidad» y rechazó el pronunciamiento «golpista» que hiciera más temprano el líder opositor Juan Guaidó desde una base aérea militar. «Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los seudo líderes políticos que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror», indicó el ministro.

14.43Jorge Benezra, de ABC, desde el cuartel donde están Leopoldo López y Juan Guaidó: «Han traído un contingente de guardias afines a Maduro mucho más fuerte y han empezado a lanzar más cantidad de bombas lacrimógenas y lo que suponemos que pueden ser disparos de perdigones o balas al aire. La gente ha salido corriendo para resguardarse, pero la situación continúa aquí muy tensa».

14.40Vídeo: Efectivos de la Guardia Nacional del bando de Guaidó despliegan ametralladoras en los alrededores de la base de La Carlota.

14.36Venezuela vive un «momento crítico» tras la liberación del opositor Leopoldo López, ya que «no está claro cuál es la posición de las distintas unidades del Ejército», ha explicado el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell. En declaraciones a Efe, Borrell ha señalado que «ambos bandos están llamando a la movilización de sus partidarios» después de que «parte del Ejército haya realizado una operación de fuerza como es la liberación de Leopoldo López», el líder opositor que cumplía una pena de cárcel en su domicilio.

14.34Se escuchan disparos en los alrededores de la base de La Carlota. Se están recrudeciendo los enfrentamientos en las calles de Venezuela. Recordamos que, por el momento, hay un herido por causas que se desconocen.

Fuentes: militares leales a @jguaido detienen en Maracay al general Carlos Armas Lopez, presidente de Cavim, que controla el parque de armamento militar del país. #VenezuelaLibre — Casto Ocando (@cocando) 30 de abril de 2019

14.29Al menos una persona resultó herida por causas todavía desconocidas frente a la base militar venezolana de La Carlota, en la que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, se ha levantado junto a un grupo de militares contra el gobierno de Nicolás Maduro.

14.26El presidente del Cavim, el general Carlos Armas Lopez, ha sido capturado en Maracay.

Jefe del CAVIM fue capturado por fuerzas leales al presidente @jguaido — Carla Angola (@carlaangola) 30 de abril de 2019

14.23Las fuerzas leales a Juan Guaidó han capturado al jefe del Cavim (Compañía Anónime Venezolana de Industrias Militares), ha informado la periodista venezolana Carla Angola. El Cavim es el encargado del suministro del armamento militar en el ejército venezolano.

