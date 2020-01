Hillary Clinton acusa a Rusia de querer volver a interferir en las elecciones de EE.UU.

La inteligencia militar rusa se infiltró a finales del año pasado en los servidores de la empresa energética ucraniana sobre la que se centra la investigación del juicio político [’impeachment’] de Donald Trump, que previsiblemente comenzará en el Senado en las próximas semanas. No se sabe qué información extrajo el Kremlin de esos servidores, pero durante cinco años, hasta el pasado abril, un hijo del candidato demócrata Joe Biden trabajó para esa empresa, de nombre Burisma, con un salario que llegó a rondar los 50.000 dólares [44.000 euros] por mes.

La consultora estadounidense Area 1 detectó la infiltración el 31 de diciembre, tras identificar dominios de internet falsos que imitaban a los de Burisma. Con correos falsos que parecían legítimos, los ‘hackers’ lograron nombres de usuarios y contraseñas en noviembre de 2019, justo cuando los demócratas comenzaban el proceso de ‘impeachment’ contra Trump en la Cámara de Representantes. Area 1 hizo público este martes un resumen de ocho páginas sobre sus hallazgos.

El fiscal especial Robert Mueller presentó en octubre de 2018 cargos contra siete agentes de la inteligencia militar rusa por infiltrarse del mismo modo en los servidores de correo del Partido Demócrata durante la campaña electoral de 2016, que ganó Trump. Los correos que robó entonces el llamado Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa [conocido por sus siglas de rusas de GRU] fueron entregados a Julian Assange y publicados por Wikileaks antes de las elecciones, según la investigación del fiscal Mueller.

Ayer, la principal perjudicada de aquel ataque digital, Hillary Clinton, se pronunció de forma crítica sobre este nuevo ‘hackeo’. «Parece que los rusos siguen aplicando su manual de pirateo digital de 2016, y de nuevo lo hacen para beneficiar a Donald Trump. ¿Van a hacer caso omiso los medios de nuevo? ¿Abrirán de nuevo la puerta los republicanos? ¿Van a ayudar los rusos a elegir presidente de nuevo?», se preguntó la candidata perdedora en un mensaje publicado en la red social Twitter.

