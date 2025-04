La guerra en Ucrania, en directo | El Pentágono cree que Rusia podría expandir a Moldavia su ofensiva

Se cumplen 75 días desde que el Ejército ruso invadiera Ucrania. La ofensiva de Putin suma y sigue en el sureste, con el objetivo de tomar la ciudad emblemática de Odesa, una vez fracasado el intento de hacer caer Kiev y con la vista puesta en el 9 de Mayo y en los rumores de la declaración de guerra moscovita, lo que supondría movilizar a los jóvenes. El presidente Vladimir Putin deberá exaltar la fortaleza rusa al conmemorar el Día de la Victoria, en busca de justificar una guerra que se ha extendido más de lo previsto y a un costo mayor.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este lunes que Rusia continúa intentando establecer el control en la regiones separatistas de Donetsk y Lugansk y está centrando ahí su ofensiva.

Las fuerzas rusas desplegadas en Ucrania en el marco de la invasión iniciada el 24 de febrero serían responsables de crímenes de guerra en la región de Kiev, según ha denunciado hoy Amnistía Internacional (AI), tras una nueva investigación que documenta bombardeos ilegales y ejecuciones extrajudiciales en varias localidades situadas en los alrededores de la capital. «Las fuerzas rusas deben responder ante la justicia por una serie de crímenes de guerra cometidos en el noroeste de Kiev», ha indicado la ONG durante la presentación del informe 'No volverá: crímenes de guerra en áreas en el noroeste de la región de Kiev', que recoge decenas de entrevistas y un análisis de pruebas materiales recabadas en la zona tras la retirada de las tropas de Rusia Así, AI ha documentado ataques aéreos ilegítimos en Borodianka y ejecuciones en varias localidades y pueblos de la región, incluidos Bucha, Andriivka, Zdvizhivka y Vorzel.

Operación de rescate en curso, varias aeronaves, embarcaciones de rescate en la zona. Esta información no está confirmada. El portavoz del Kremlin dice que no tiene información sobre el incidente con el buque ruso en el Mar Negro.

Rusia niega que vaya a utilizar armas nucleares en Ucrania, ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alexei Zaitsev. El portavoz ha señalado ante la prensa que el uso de armas nucleares por parte de Rusia, circunstancia que las autoridades occidentales han discutido públicamente, no es aplicable a lo que Moscú llama su operación militar especial en Ucrania . Recordemos que el mismo director de la CIA, William Burns, afirmó el pasado 14 de abril que, dados los reveses sufridos por Rusia en Ucrania, « ninguno puede tomar a la ligera la amenaza que supone un posible recurso a las armas nucleares tácticas o de bajo rendimiento». Informa Reuters

El Kremlin informó este viernes que no está prevista ninguna celebración del Día de la Victoria el 9 de mayo en la ciudad ucraniana de Mariúpol, un puerto estratégico que las tropas rusas afirman que tomaron el mes pasado.

El presidente de Transnistria, Vadim Krasnoselski, ha reclamado este viernes el reconocimiento «pacífico» y «a través de la mesa de negociaciones» de la independencia de la región separatista moldava, en medio del aumento de las tensiones en plena ofensiva militar rusa en Ucrania . «¿Cuántas veces he hecho la pregunta sobre si es preferible un reconocimiento a través de la guerra y el derramamiento de sangre o una vida pacífica sin ser reconocidos por la comunidad internacional?», ha dicho, antes de incidir en que «la respuesta es obvia». Transnistria debe ser y será reconocida, pero de forma pacífica, en la mesa de negociaciones, a través de un diálogo. El proceso debe ser exclusivamente democrático (...), sin hostilidades ni pérdidas », ha explicado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Telegram.

Andrei Turchak, un alto cargo del partido del presidente Vladímir Putin, visitó la ciudad de Jersón (Ucrania), ocupada por Rusia. «Rusia está aquí para siempre», dijo en un vídeo dirigido a los residentes locales, publicado en las redes sociales. «No debe haber ninguna duda al respecto. No habrá vuelta al pasado», dijo. «Viviremos juntos, desarrollaremos esta rica región, rica en patrimonio histórico», informa 'The New York Times'

En un evento organizado por el think tank Chatham House, Zelenski dijo que se necesitaba "detener la matanza", con "canales diplomáticos" utilizados para recuperar los territorios de Ucrania. El requisito previo para esto sería "recuperar la situación del 23 de febrero", dijo, refiriéndose a antes de la guerra.

Ha sido incautado por el Gobierno italiano el superyate Scheherazade, vinculado al presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, aunque no existe una prueba definitiva para atribuirle la propiedad. Formalmente, está registrado a nombre del oligarca ruso Eduard Khudaynatov.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que actualiza diariamente sus balances con decenas de miles de nuevos casos, tiene registradas ya más de 3,1 millones de llegadas a Polonia, si bien no todas estas personas siguen en territorio polaco.

Cuatro misiles impactaron en la ciudad de Odesa esta tarde. Por el momento no hay reportes de víctimas. Las autoridades ucranianas han confirmado que varios lugares alrededor del aeropuerto de Odesa fueron atacados. Eso incluye la pista que fue golpeada dos veces y una planta de producción de muebles. El portavoz dijo que los aceites y químicos usados ​​en la planta habían causado humo negro y vapores que muchos filmaron en las redes sociales. El fuego cubrió unos 900 metros cuadrados. El portavoz dijo que el equipo de radar del aeropuerto también había sido destruido. Los misiles, dijo, habían venido del Mar Caspio.

El ministro de Economía de Reino Unido, Rishi Sunak, ha confirmado que su Ministerio aumentará en 1.500 millones de euros (1.300 millones de libras) el apoyo militar a Ucrania, después de que el Gobierno de Boris Johnson haya recibido el visto bueno del Tesoro Británico, según 'The Guardian'. Este nuevo paquete de ayudas, que incluye los 350 millones de euros (300 millones de libras) que el primer ministro británico prometió a Zelenski a principios de esta semana, incluye sistemas de radar antibatería para apuntar a la artillería rusa, así como equipos de interferencia de GPS y dispositivos de visión nocturna, según 'Evening Standard'.

"Lo más probable es que la totalidad de las 60 personas que están bajo los escombros del edificio hayan fallecido. No puede matar a soldados, sino que mata a niños inocentes", se ha lamentado Haidai. "Estas son las auténticas atrocidades del 'mundo ruso': bombardeos sobre una escuela con un refugio antiaéreo, el asesinato de niños", ha añadido.

El capitán Svyatoslav Kalina Palamar, subcomandante del regimiento Azov en el sitio de Mariupol, dice que las fuerzas rusas continúan bombardeando el área y que están tratando de asaltar la planta. Los combatientes, en una inusual rueda de prensa, dicen no poder confirmar la evacuación exitosa de todos los civiles.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido atribuye la presencia de tantos altos cargos del Ejército ruso -y de ahí las muertes de al menos 7 generales rusos- a las dificultades de mando y control. "Los comandantes rusos rara vez delegan la autoridad operativa a sus subordinados, quienes a su vez no consiguen acumular una experiencia de liderazgo”, dice el Ministerio de Defensa.

Así, Zelenski ha explicado que ha solicitado que se aumenten las sanciones a Rusia, en particular, «que apliquen embargos del petróleo ruso y de los productos petrolíferos», ha dicho.

Asimismo, el Departamento ha explicado que Rusia depende en gran medida del Reino Unido para las exportaciones de los metales preciosos, que estarán sujetos a aranceles adicionales de 35 puntos porcentuales, ha informado 'The Guardian'.

La que es considerada la muñeca rusa de acero de Putin, Margarita Simonian, directora del canal de noticias ruso Russia Today, afirmaba la semana pasada: «O perdemos en Ucrania o comienza la Tercera Guerra Mundial. Y creo que la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial es más realista». Para esta periodista, «la idea de que todo terminará en un ataque nuclear es el escenario más probable, quizás inevitable». Así se suma otro intento de propaganda disuasoria de Putin para alimentar la escalada nuclear. Una amenaza ya no tan lejana y de consecuencias inimaginables en la que cada vez cobra más protagonismo la inteligencia artificial (IA) y su evolución con el GPT-3 con un potencial de disrupción.

El presidente ruso dice que la OTAN estaba creando amenazas en sus fronteras y que Occidente no quiso escuchar a Rusia. "Ellos tenían otros planes" , aseguró al tiempo que justificó que la intervención de Rusia en Ucrania había sido necesaria porque Occidente se estaba "preparando para la invasión de nuestra tierra, incluida Crimea".

"Estamos orgullosos de nuestros antecesores que, junto a otros pueblos en una coalición anti-Hitler, vencieron al nazismo . No permitiremos que nadie se anexione esta victoria, se la apropie", dijo en un video, en el que se le ve caminando en la avenida central de Kiev.

Ucrania no dejará que Rusia "se apropie de la victoria sobre el nazismo" , declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el lunes, el día en que Rusia celebra por todo lo alto la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

Las imágenes publicadas por el canal ucraniano de Telegram, Reálnaya Voiná, muestran a Denis Pushilin, jefe de la autoproclamada República de Donetsk , a la cabeza del desfile, con una chamarra marrón oscura y la Z en el pecho y detrás de él a una enorme y larga pancarta gris y naranja que cubre toda la calle. No hay vehículos militares, solo personas en su mayoría civiles, que sostienen la pancarta al lado de la carretera, cantando y agitando algunas banderas rojas.

Putin le dijo previamente a su ministro de defensa que no asaltara Azovstal, para evitar la pérdida de vidas rusas, y Moscú ha negado las acusaciones anteriores de Ucrania de asaltar el complejo. Pero, según los informes, las fuerzas respaldadas por el Kremlin han intensificado su fuego contra la acería en los últimos días, después de mujeres, niños y ancianos fueran evacuados.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Oleksandr Motuzyanyk , dice que no excluye la posibilidad de futuros ataques aéreos en la planta, donde las últimas tropas ucranianas que quedan están escondidas en Mariúpol, informa la BBC.

El Gobierno de Biden anunciará hoy que levanta los aranceles al acero ucraniano por un año, deteniendo una medida que el presidente Donald Trump impuso a ese país y a muchos otros en 2018, según informa 'The New York Times'. La medida se produce mientras el Gobierno de Biden busca formas de ayudar a Ucrania durante la invasión rusa. Ucrania es un proveedor bastante menor de acero estadounidense, enviando alrededor de 218.000 toneladas en 2019, para ocupar el puesto 12 entre los proveedores extranjeros de Estados Unidos. Sin embargo, el sector es una fuente significativa de crecimiento económico y empleo para Ucrania, y las fábricas de acero han seguido proporcionando cheques de pago, alimentos y refugio para sus trabajadores a través de la guerra.

-El Pentágono asegura que hay problemas en las tropas rusas de obedecer las instrucciones de los mandos. Dice que se niegan a tomar algunas órdenes o que lo hacen sin entusiasmo, es una situación que implica que haya más generales en el campo de batalla (y eso ha tenido consecuencias en las operaciones de Ucrania contra generales rusos, han acabado con una docena). EE.UU. también habla de que persisten problemas de logística en el Ejército ruso en el Donbass, como ya ocurrió en el frente del norte, en el intento de la toma de Kiev. -EE.UU. no tiene indicaciones de que haya una movilización masiva de fuerzas hacia Ucrania, después de que Putin no hiciera referencia a ello en su discurso. -Rusia tiene intención de ir a por Sloviansk, desde Izium hacia Liman, y tomar líneas de comunicación del norte del Donbass. Pero los avances son limitados, «no significativos», solo unos pocos kilómetros. La razón: la resistencia ucraniana está siendo efectiva. -Ucranianos repelen a rusos 50 kilómetros al este de Járkov -EE.UU. ha formado ya a más de 300 ucranianos en el uso de los cañones M777 howitzers, eran 200 la semana pasada. También entrena ya a unos 20 soldados en el uso de los drones Phoenix Ghost, que son poco conocidos. -Pentágono cree que Rusia no tiene capacidad de tomar Odessa. En el pasado ha dicho que bombardeos como el de los últimos días tienen que ver con fijar fuerzas ucranianas en esa región. -Las sanciones occidentales están empezando a sentirse en el ejército ruso, con escasez de munición precisa.

«Vamos a proteger nuestro país, amamos Ucrania. Que viva la nación, que vivan los héroes». A cinco kilómetros de la primera línea de frente, carretera de Slaviansk a Limán, donde el Ejército ucraniano manda a todo civil darse la vuelta porque se entra ya en zona de combate abierto, los militares hacían ayer vigilia en espera del presunto día grande de hoy, el de la Victoria del invasor ruso, con la moral por las nubes. La que da la satisfacción de saber que, si Moscú quería este 9 de mayo proclamar la captura gloriosa del Donbass, no lo ha conseguido.