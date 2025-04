La guerra en Ucrania, en directo | Zelenski afirma que cada día pierden la vida entre 50 y 100 soldados

La guerra en Ucrania llega a su jornada 89 . Rusia, tras la caída de Mariúpol, su primer éxito en la contienda, está centrando su ofensiva en el este con virulentos ataques en la región de Nicolay y el Donbass con misiles aéreos. Por ello, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha tildado la situación de esa zona de «extremadamente difícil». La invasión rusa le está costando al día la vida de entre 50 y 100 soldados, según fuentes de Kiev.

Mientras, casi dos millones de refugiados han regresado ya a su país cuando están a punto de cumplirse tres meses de la invasión rusa debido al cese de hostilidades en una parte del territorio. La resistencia ucraniana ha trasladado los c ruentos ataques al sureste del país.

Los miembros de la OTAN tenían en su mano dar luz verde ya al inicio de las conversaciones de adhesión con Suecia y Finlandia. Ahora se espera que Stoltenberg mueva ficha y abra consultas con los aliados para desbloquear la situación, han apuntado las fuentes. Se espera una adhesión rápida de Suecia y Finlandia si no surgen trabas como las que ha comenzado a poner ya sobre la mesa Turquía, que amenaza con vetar la entrada, ya que denuncia vínculos de ambos países escandinavos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización kurda considerada terrorista para Ankara.

Los aliados no han dado el visto bueno a abrir negociaciones con Helsinki y Estocolmo, después de que el órgano de decisión de la OTAN que reúne a todos los aliados haya mantenido este miércoles una primera reunión. Los miembros han estudiado la candidatura tan solo unas horas después de que los dos candidatos hayan entregado este mismo miércoles al secretario general, Jens Stoltenberg, la solicitud formal de ingreso en la Alianza Atlántica.

La adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN no ha logrado hacerse con el consenso necesario entre los 30 aliados , han confirmado fuentes aliadas a Europa Press, tras la reunión del Consejo Atlántico que ha revisado la candidatura de ambos países escandinavos a entrar en la alianza militar.

El ministerio no precisó qué destino tendrán estos prisioneros. Las autoridades rusas han indicado en repetidas ocasiones que, a al menos una parte de ellos, no los consideran soldados, sino combatientes neonazis. Las autoridades ucranianas quieren organizar por su parte un intercambio de prisioneros de guerra.

La agencia de noticias DAN cita a Pushilin, que afirma que entre los cientos de combatientes que se han entregado no había ningún comandante del más alto nivel. «No se han ido (de la planta)» hasta ahora, ha dicho. Informa Reuters

Los comandantes ucranianos de alto rango en la acería Azovstal de Mariupol todavía están dentro de la planta y aún no se han rendido, informa la prensa local citando al líder separatista prorruso Denis Pushilin.

Del total de salidas registradas por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), unos 3,4 millones se han producido a través de la frontera con Polonia, si bien no todas estas personas se han quedado en territorio polaco.

Alrededor de mil soldados ucranianos, incluidos los altos mandos del Regimiento Azov, siguen atrincherados en la acería de Azovstal en Mariupol, dijo el miércoles un líder separatista prorruso, después de que Moscú anunciara que 959 combatientes se habían rendido desde el lunes. Inicialmente había «más de 2.000 personas» en la acería, dijo el líder de la autoproclamada república de Donetsk, Denis Pushilin, durante un encuentro con la prensa en Mariupol, según AFP, como parte de un viaje organizado por la Defensa rusa. Ministerio. «Los altos mandos del Regimiento Azov no están saliendo todavía», dijo el líder separatista.

«Sabemos que se tienen que tomar decisiones políticas a nivel de la UE. Sabemos que no son decisiones fáciles, pero conceder a Moldavia el estatus de candidato es la decisión correcta. Pertenecemos a la UE», ha señalado en un discurso ante la Eurocámara, centrado en el impacto de la agresión rusa.

Estados Unidos reabrió el miércoles su embajada en Kiev tras un cierre de tres meses debido a la invasión rusa de Ucrania, dijo el Departamento de Estado. "El pueblo ucraniano, con nuestra asistencia en seguridad, ha defendido su patria frente a la invasión inconcebible de Rusia y, como resultado, l as barras y estrellas vuelven a ondear sobre la embajada ", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken, en alusión a la bandera estadounidense.

Matviyenko ha explicado que la entrada de estos países en la OTAN "afectará negativamente" al estado político de Europa y no le agregará "estabilidad", ya que Suecia y Finlandia son países que han demostrado "neutralidad" histórica, un consenso compartido por todos los países europeos.

En su intervención, Scholz ha dicho que la UE debe empezar a preparar un «fondo de solidaridad» para ayudar a Ucrania a reconstruir el país tras la guerra y que ese fondo debería ser financiado por la UE y otros socios internacionale s. Sobre el ingreso de Ucrania en la UE, que Kiev ha solicitado, Scholz ha dicho que el proceso será largo, no una cuestión de «meses o pocos años» .

«Putin solo estará preparado para un diálogo de paz cuando haya entendido que no puede romper las defensas de Ucrania». Así de contundente se ha mostrado el canciller alemán, Olaf Scholz, en una comparecencia en el Bundestag (Parlamento) para informar de la cumbre de la UE que se celebrará en el país a finales de mes. También ha asegurado a los parlamentarios alemanes que la OTAN «no hará nada que la convierta en una de las partes del conflicto» en Ucrania.

Turquía no es el único país de la Alianza Atlántica que amenaza con vetar la adhesión de Suecia y Finlandia. Croacia, por medio de su presidente Zoran Milanovic, ha mostrado también su desacuerdo por la entrada de ambos en la OTAN. No es por nada en contra de ambos países, aduce Milanovic, sino por su oposición a la actual ley electoral de Bosnia, que a su juicio pone muy difícil la elección de representantes bosniocroatas.

Finlandia no quiere que la OTAN despliegue armas nucleares o establezca bases militares en su territorio, incluso si Finlandia se convierte en miembro, ha dicho la primera ministra finlandesa Sanna Marin a un periódico italiano en una entrevista publicada el jueves. Informa Reuters

-El teniente general Serhiy Kisel, que lideró el 1.er Ejército de Tanques de la Guardia de élite, por no poder tomar Járkov. -El vicealmirante Igor Osipov, quien comandó la Flota del Mar Negro de Rusia, luego del hundimiento del crucero Moskva en abril. -El Jefe de Estado Mayor de Rusia, Valeri Gerasimov, quien, según el Ministerio de Defensa, podría estar todavía en el cargo, pero no está claro si conserva la confianza de Putin.

Según el Ministerio de Defensa de Reino Unido, Putin habría despedido a varios altos mandos del Ejército por el fiasco de la invasión de Ucrania. El informe de inteligencia, que diariamente publican en redes sociales, acusa al Kremlin de dirigir una operación militar y de seguridad plagada de «encubrimientos y chivos expiatorios", una acusación que a menudo se lanza contra Moscú, y no solo por parte del Reino Unido.

Uno de ellos es Alemania. Su canciller, Olaf Scholz afirmó el jueves que no era favorable a conceder a Ucrania un «atajo» con vistas a una adhesión que, según él, «no es asunto de algunos meses o algunos años». «Es un imperativo de equidad hacia los seis países de los Balcanes occidentales»que desean desde hace mucho tiempo sumarse al bloque europeo. El canciller alemán considera, además, que el presidente francés «Emmanuel Macron tiene razón en subrayar que el proceso de adhesión (a la UE) no es un asunto de algunos meses o de algunos años». Informa Reuters

El subcomandante del Regimiento Azov, Svyatoslav Palamar ("Kalina") , habría abandonado Azovstal la pasada madrugada, según fuentes prorrusas. Esta información no ha sido confirmada.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo que las fuerzas rusas habían "destruido completamente" la región industrial oriental de Donbas en Ucrania .Agregó que Rusia tenía la intención de matar a tantos ucranianos como fuera posible y causar el mayor daño al país , y agregó que es la política y la política del genocidio. Es un infierno allí, y eso no es una exageración", dijo Zelenski.el presidente

Aunque su abogado sostiene que no es culpable.

Turquía vetará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN si los miembros de la alianza siguen respaldando a las milicias kurdas de Siria, el YPG, que considera "terroristas", y permiten el activismo de otras organizaciones cercanas. "No podemos dar el visto bueno a que en la OTAN, que es una organización de seguridad, acojan a organizaciones terroristas", declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en referencia a la actividad de militantes kurdos en los países europeos.

Según medios locales, la finlandesa Gasum puede abastecer a sus clientes a través de Baltic Connector al menos durante el verano, por lo que el corte no tendrá efecto.

El primer ministro portugués, António Costa , se reunió con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una visita a Kiev. Costa aseguró a Zelenski que su país sigue apoyando a Ucrania, y posteriormente tuiteó que Portugal había acordado enviar 250 millones de euros de ayuda financiera. Durante la conferencia de prensa conjunta de los dos hombres, Zelenski reiteró la esperanza de que Ucrania se convierta en un candidato para unirse a Portugal y a otros 26 países como miembros de pleno derecho de la Unión Europea. No ha habido consenso en el seno del bloque sobre la conveniencia de que Ucrania se adhiera plenamente.

A cambio, el presidente turco le dijo que Ankara no vería con buenos ojos las solicitudes de Suecia y Finlandia, a menos que muestren claramente su cooperación en la lucha contra el terrorismo y otras cuestiones.

El gobierno ucraniano dice que no aceptará un acuerdo de alto el fuego con Rusia que implique la cesión de territorio. El asesor presidencial Mykhaylo Podolyak dijo que Kiev no seguiría los intentos de Occidente para un alto el fuego urgente que implique que las fuerzas rusas permanezcan en las zonas ocupadas.

En una visita a Kiev este domingo, el presidente de Polonia dijo que Ucrania debe determinar por sí sola su futuro y que la comunidad internacional debe exigir la retirada completa de Rusia de su territorio, en el primer discurso de un líder extranjero ante el Parlamento de Ucrania desde que comenzó la guerra. El presidente de Polonia, Andrzej Duda , habló ante una cámara abarrotada y decorada con banderas polacas. Afirmó que sería un «enorme golpe no sólo para la nación ucraniana, sino también para todo el mundo occidental» si se sacrificara una mínima parte del país en un acuerdo de paz.