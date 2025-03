Erdogan amenaza a Siria con «atacar en todo el país» si sufre una baja más en Idlib Ambas potencias se acusan de no cumplir los acuerdos alcanzados en Sochi en octubre para crear una zona desmilitarizada

Después de perder a catorce soldados en apenas dos semanas y de dar un ultimátum, Recep Tayyip Erdogan amenazó al Gobierno sirio con «atacar en todo el país» si un solo soldado turco más resulta herido. Turquía cuenta con doce puestos de observación en la provincia siria de Idlib, bastión de la franquicia local de Al Qaida y de varios grupos islamistas que operan bajo la órbita de Ankara, y han sufrido ataques directos del Ejército de Siria, que desde hace dos meses mantiene una ofensiva para intentar recuperar el control de la zona. Damasco cuenta con el apoyo de Rusia y Erdogan les acusó de «atacar a los civiles sin descanso, cometer masacres y derramar de sangre» y les adelantó que «los aviones que bombardean a la población civil ya no podrán llevar a cabo las acciones tranquilamente como antes», sin especificar cómo lo piensa lograr.

Idlib pone a prueba la relación entre Rusia y Turquía, que apoyan a bandos enfrentados, y ambas potencias se acusan de no cumplir los acuerdos alcanzados en Sochi en octubre para crear una zona desmilitarizada. El presidente turco denunció que «no se han cumplido las promesas» y el portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov , le respondió asegurando que las operaciones en Idlib son «ataques contra terroristas, no contra civiles, ataques que tienen como objetivo neutralizar a los terroristas y sus actividades agresivas». Peskov reiteró el deseo del Kremlin de adherirse «a los acuerdos», pero recordó a Turquía que estos conllevan «ciertas obligaciones» como «garantizar la neutralización adecuada de los grupos terroristas». Los rusos consideran que Ankara no está haciendo lo suficiente para detener las actividades de determinados grupos que atacan de manera directa sus bases o las de sus aliados sirios.

Pese al cruce de declaraciones en los medios, el Kremlin informó de que Erdogan y Vladmir Putin mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron «varios aspectos de la resolución de la crisis siria, en particular en el contexto del empeoramiento de la situación en la zona de distensión de Idlib».

Desplazamiento masivo de civiles

Rusos y turcos juegan su partida y los sirios ponen el tablero. El ministerio de Exteriores sirio calificó las amenazas de Erdogan de «huecas» y consideró que provienen de una persona «alejada de la realidad», según recogió la agencia Sana. Las autoridades de Damasco interpretaron el ultimátum de Ankara de la semana pasada y las recientes amenazas como una señal del «colapso de las organizaciones terroristas a las que apoya, arma y entrena» Turquía.

El precio más caro lo vuelven a pagar los civiles con un desplazamiento masivo. Ya son casi 689.000 las personas que se han visto forzadas a dejar su hogar en los últimos dos meses, según el portavoz de la ONU, David Swanson. La gran mayoría son mujeres y niños y huyen hacia el norte, hacia la frontera, con el objetivo de pasar a Turquía, un país que ya acoge a 3,5 millones de refugiados sirios.

