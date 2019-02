Envolver para regalo

José M. de Areilza

La visita ayer de Theresa May a Bruselas forma parte de la negociación intra-británica del Brexit y no es una reapertura de conversaciones con la UE. No hay consenso europeo para modificar el tratado de retirada, por mucho que haya sido masacrado en los Comunes. En su visita a las instituciones comunitarias, en el fondo lo que May ha pedido es que al menos se lo envuelvan con papel de regalo para volver a presentarlo a su cámara. Es decir, le basta con que la declaración política anexa al tratado hable de algo parecido al «deseo de llegar cuanto antes a una relación económica y comercial permanente» entre el Reino Unido y la UE y parezca que la salvaguarda norirlandesa

