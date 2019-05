Encuentran muerto a los 37 años a Austin Eubanks, superviviente de la masacre de Columbine

Austin Eubanks, uno de los supervivientes de la masacre de Columbine, ha sido encontrado muerto en su casa de Steamboat Springs, Colorado. Tenía 37 años.

El forense Rob Ryg, del condado de Routt, confirmaba que Eubanks falleció en la madrugada del viernes 17 al sábado 18. Este lunes se llevará a cabo una autopsia para determinar las causas de su muerte. El cuerpo no presentaba signos de violencia.

El 20 de abril de 1999, Eubanks tenía 17 años. Estaba almorzando con sus amigos en la biblioteca cuando Eric Harris y Dylan Klebold le dispararon en la mano y en la rodilla. Ambos estudiantes fueron los causantes de la masacre de Columbine, en Colorado, en la que murieron 12 alumnos y un profesor.

Tras el suceso, usó los medicamentos recetados por los médicos para las lesiones físicas «como cura para el dolor emocional». Eubanks luchó contra su adicción a los opiáceos durante años. Tras vencer, utilizó su historia de supervivencia, respecto al tiroteo y a las drogas, para inspirar a otros, dando conferencias por todo el país y dedicando su carrera «a ayudar a aquellos que han recurrido a sustancias como resultado de un trauma».

Thanks again to @TheHarborTV and @mikesmithlive for giving me the opportunity to share my experience, strength and hope with your crew! pic.twitter.com/SgFQlgDX2k