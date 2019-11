Desde el quiebre del bipartidismo en España, su sistema político no ha logrado reestructurarse en torno a la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Estas elecciones, cuarta convocatoria en menos de cuatro años, se dan bajo la amenaza de unos resultados que podrían llevar a un nuevo bloqueo parlamentario. Además, se desarrollan bajo una crisis económica no resuelta desde el 2008, y un estado de desafección política generalizado que puede provocar un alto ausentismo. También incidirá la crisis independentista en Cataluña que ha sido muy mal gestionada pero que, a su vez, polariza posiciones en un territorio importante en términos de representación electoral.

Alemania. Maximilian von Beyme, periodista

¿Qué sabes de las elecciones españolas?

No sé demasiado, la verdad. Sé que es una repetición porque Sánchez no ha podido formar gobierno. No sé quién es el candidato conservador, solamente que es un chico joven. Que Los Verdes no juegan un papel importante y que Podemos, que es el partido similar al alemán Die Linke ha crecido mucho en los últimos tiempos

¿Quién crees que va a ganar?

No he leído nada sobre encuestas pero creo que Sánchez tiene posibilidades y todo dependerá de lo que saquen otros partidos, para ver s esta vez son capaces de lograr una coalición.

Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín