CUMBRE EN VARSOVIA EE.UU. amenaza a Europa si no abandona el acuerdo nuclear con Irán Pence advirtie a Alemania y sus seguidores que «si no se nos ayuda con esta noble causa, entonces recibiréis también negativas varias por nuestra parte»

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlin Actualizado: 15/02/2019 01:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La conferencia sobre Oriente Medio organizada por Donald Trump conjuntamente con Polonia quedó reducida finalmente a un tira y afloja sobre cómo actuar con Irán. EE.UU. ha presionado cuanto ha podido a los países europeos para que abandonen lo antes posible el acuerdo nuclear con Teherán a un nivel de interlocución en el que muchos gobiernos no habían enviado a Varsovia ni siquiera al ministro. Alemania, que había acudido a la cita en nivel secretario de Estado, Niels Annen, rechazó de inmediato esa posibilidad. «Necesitamos ejercer presión sobre Irán, pero también es necesaria la cooperación internacional volcada en ese acuerdo», dijo. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, elevó el tono y amenazó incluso a Alemania y sus seguidores, advirtiendo que «si no se nos ayuda con esta noble causa, entonces recibiréis también negativas varias por nuestra parte». Pence insistía en que Irán constituye la «mayor amenaza para la paz y la seguridad en Medio Oriente», y acusó al régimen iraní de estar tramando un «nuevo holocausto» con sus ambiciones regionales. «Todos debemos mostrar fuerza ahora», pidió, «aunque lamentablemente algunos líderes de nuestros países socios europeos no se muestran tan cooperativos como sería deseable».

Muy activo ha estado en la conferencia el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la búsqueda de una alianza con Estados árabes contra Irán, país que no había sido invitado y cuyo presidente, Hassan Rohani, definió la conferencia como «vacía y sin resultados». «Hemos visto lo ocurrido en Varsovia. Esa reunión no ha servido para nada, ha sido vacía y sin resultados», dijo Rohani durante una conferencia sobre Siria organizada en Sochi, en el sudeste ruso, junto con sus homólogos de Rusia y Turquía. EE.UU. y Rusia, en efecto, contraprograman sus conferencias y agenda diplomática en una competición abierta por la influencia sobre los países del Este de Europa.

Lo único que quedaba claro en Varsovia es que EE.UU. seguirá endureciendo por su cuenta las sanciones a Irán. «Hoy, las sanciones económicas de EE.UU. a Irán son las más duras de la historia, y serán todavía más duras», dijo Pence, argumentando que «la visión general de aquellos que hicieron uso de la palabra aquí es muy convincente: que Irán se ha vuelto más agresivo desde la firma del Plan Integral de Acción Conjunta, no menos».