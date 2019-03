Un dictamen del fiscal general pone en riesgo el plan de May que se votará esta tarde en el Parlamento El análisis del fiscal general es un documento muy esperado por los parlamentarios británicos para decidir si apoyan o no el acuerdo de May sobre el Brexit

Agencias Londres Actualizado: 12/03/2019 14:13h

El fiscal general británico, Geoffrey Cox, ha asegurado este martes que el acuerdo firmado el lunes por la primera ministra británica, Theresa May, con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mantiene «el riesgo legal» de que Reino Unido no pueda abandonar de forma unilateral la llamada salvaguarda, la solución de emergencia para que no haya una frontera dura entre la provincia de Irlanda del Norte y la república de Irlanda.

En su informe sobre el acuerdo sellado la víspera entre Juncker y May, Cox señala que las nuevas premisas «reducen el riesgo» de que Reino Unido se quede «de manera indefinida e involuntaria» atrapado en la salvaguarda, antes de dejar claro que «el riesgo legal» de no poder abandonar esta solución de emergencia «sigue inalterado» porque los británicos no podrían dejar esta solución sin el visto bueno de Bruselas.

«Considero ahora que las provisiones legalmente vinculantes del Instrumento Conjunto y el contenido de la Declaración Unilateral reducen el riesgo de que Reino Unido pueda quedarse de manera indefinida e involuntaria atrapado dentro de las provisiones del Protocolo», señala el informe del fiscal general británico.

El análisis del fiscal general es un documento muy esperado por los parlamentarios británicos para decidir si apoyan o no el acuerdo de May sobre el Brexit en la votación convocada para este martes por la noche en la Cámara de los Comunes.

Tras elogiar las provisiones pactadas por May con Juncker, el fiscal general británico advierte en su informe de que «el riesgo legal» de que Reino Unido no pueda abandonar la salvaguarda de la frontera irlandesa «sigue inalterado» porque Reino Unido no tiene «medidas internacionalmente legales» para abandonar esta solución de emergencia.

La salvaguarda de la frontera entre las dos Irlandas es el principal obstáculo para que los parlamentarios británicos apoyen el plan de May para el proceso de salida de la Unión Europea, ante el temor a que conlleve que el país se quede en la unión aduanera de forma indefinida.