Violentos enfrentamientos mafiosos y multiculturales en Dijon

Ha estallado un nuevo frente de crisis en el «archipiélago multicultural» francés: enfrentamientos violentos entre bandas de inmigrantes argelinos y chechenos, en los guetos suburbanos de Dijon (150.000 habitantes), una ciudad de provincias, «espejo» de otros 750 guetos repartidos en toda Francia.

Entre la noche del viernes y la madrugada del lunes, bandas de «inmigrantes» llegados de Chechenia, en condiciones mal conocidas, residentes en Francia, Bélgica y Alemania, sostuvieron sucesivas batallas campales con hijos de inmigrantes magrebíes (argelinos, en su mayoría), como consecuencia de enfrentamientos mafiosos, relacionados con el «control de territorios» donde distintas bandas de distinto origen étnico se disputan «zonas de influencia».

Se trata de enfrentamientos «clásicos» en el norte de Marsella, la periferia de Lyon y varias ciudades de provincias. Sociólogos y estudiosos de las crisis suburbanas francesas estiman que hay en toda Francia unos 750 guetos suburbanos donde los conflictos multiculturales son un «cáncer» social muy profundo.

En el caso de los enfrentamientos de Dijon de las últimas cien horas, la policía ha sido incapaz de «explicar» el origen concreto de los conflictos, que desbordaron muy pronto a los servicios de seguridad locales.

Ante la impotencia local, François Rebsamen, antiguo ministro de Trabajo, socialista, reciclado mal que bien en la vida municipal, pidió socorro al ministerio del Interior, que se apresuró a enviar a más de un centenar de gendarmes móviles y anti disturbios, que terminaron «pacificando» los barrios saqueados por las bandas chechenas y argelinas.

Según el fiscal de Dijon, los conflictos habrían estallado por motivos «racistas» y «comunitaristas», con un trasfondo de tráficos mafiosos.

The City of #Dijon has witnessed several days of violence. It is reported that around 300 Chechen's and an unknown number of North African men are in armed conflict.



