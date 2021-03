El portacontenedores Ever Given ya ha sido liberado y los expertos continúan las labores para su correcto posicionamiento en el canal - AFP

Consiguen liberar el buque 'Ever Given' que bloqueaba el Canal de Suez A pesar de haber conseguido desencallar el buque, por el momento no se ha dado a conocer la fecha en la que será retomado el tráfico marítimo