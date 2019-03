La UE condiciona una prórroga corta a la aprobación del acuerdo de Brexit por el Parlamento británico «Creo que una extensión corta será posible, pero estará condicionada a un voto positivo del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes», dijo Tusk

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, condicionó este miércoles una prórroga de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) a que la Cámara de los Comunes ratifique el acuerdo de retirada cerrado entre Londres y Bruselas.

«Creo que una extensión corta será posible, pero estará condicionada a un voto positivo del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes», dijo Tusk en una declaración ante la prensa.

Tusk responde así a la carta formal que le ha enviado horas antes la primera ministra británica, Theresa May, para solicitar a la UE a 27 retrasar el Brexit del 29 de marzo al 30 de junio y pedir al bloque que confirme lo pactado con Juncker a mediados de mes para dar mayores garantías legales sobre el uso de la salvaguarda irlandesa.

El presidente del Consejo ha añadido en su respuesta que la duración de la prórroga es algo que sigue abierto y sobre lo que deberán discutir los líderes en la cumbre que celebran este jueves y viernes en Bruselas, por las consecuencias «legales y políticas» que pudiera tener el calendario fijado.

Abierta la duración de la prórroga

Aunque May ha apuntado el 30 de junio como fecha deseable para la prórroga, Juncker ha hablado por teléfono con la 'premier' para «alertarle formalmente» de que esa fecha le obligaría a convocar elecciones europeas en Reino Unido, ya que los europeos están llamados a elegir en las urnas la composición del nuevo Parlamento Europeo entre el 23 y el 26 de mayo.

Por eso Bruselas sostiene que el plazo máximo por una prórroga corta debería ser la celebración de elecciones y no alargarse hasta junio, si bien fuentes diplomáticas matizan que los servicios jurídicos del Consejo no ven problemas en la fecha propuesta por May.

Para lo que sí ve Tusk margen de decisión en la cita de los líderes este jueves es para responder a la segunda petición de la carta de May, para que los 27 adopten el pacto que negoció en Estrasburgo con Juncker el pasado 12 de marzo para dotar de mayor claridad legal las garantías de que la salvaguarda irlandesa es un mecanismo de último recurso.

«Creo que esto es posible y en mi opinión no crea riesgos, en especial si se trata de ayudar al proceso de ratificación en Reino Unido», ha expresado el presidente del Consejo.

«Hemos actuado con paciencia y buena voluntad ante muchos giros de los acontecimientos y estoy seguro de que tampoco ahora nos faltará la misma paciencia y buena voluntad, en este momento crítico del proceso», ha concluido.