May pide a Bruselas una extensión del Brexit hasta el 30 de junio

Ya es oficial: Reino Unido solicita a Bruselas una prórroga del brexit hasta el 30 del junio. Lo ha anunciado Theresa May en la tradicional ronda de preguntas a la primera ministra. La «premier» ha hecho pública su carta enviada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, solicitando formalmente esa extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa.

May ha asegurado que «no está dispuesta a retrasar el proceso más allá del 30 de junio» y dejaba un recado a los diputados británicos «el pueblo británico merece más de lo que esta cámara le ha dado hasta ahora».

La primera ministra, que confía en aprobar su acuerdo en una tercera votación en el Parlamento lucha ahora, además, de contra sus críticos, con el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow. Este ya ha advertido al Gobierno de que no podrá llevar de nuevo el pacto para votarlo si no es modificado o hay cambios significativos en él.

Desde Downing Street creen que no es necesaria una prórroga más larga ya que hay opciones reales de que la Cámara de los Comunes cambie ahora de opinión y respalde, tras haberlo rechazado en dos ocasiones, el pacto de la primera ministra.

May quería evitar otra crisis en el Gobierno y en su partido y, sobre todo, que Reino Unido tenga que participar en las elecciones europeas del próximo mes de mayo.

De hecho, su gabinete de ministros se ha mostrado muy dividido en torno a la duración de esa prórroga. Los más probrexit habrían amenazado, incluso, con dimitir si la primera ministra solicitaba una extensión larga, como se hablaba en algún medio británico, de hasta 1 año.

Finalmente, May pide esta extensión corta, pero en la carta no descarta definitivamente que tras esta breve prórroga haya otra. Lo único que deja claro es que, según la «premier», las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo no «son en interés de ninguno de los dos».

Además, May ha hablado con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, antes de esa ronda de preguntas en el Parlamento. En esa charla, la primera ministra ha informado al político europeo de la situación actual y ambos aseguraron que se mantienen las conversaciones entre las dos partes siempre activas.

Desde la oposición se ha acusado a May de ceder ante los más euroescépticos de su partido con esta prórroga corta mientras que esta facción «tory» la acusa ahora de «traicionar al país» ya que estos continúan buscando una salida sin acuerdo de la UE el próximo 29 de marzo.