Condenados a 27 años de cárcel los violadores «sonrientes» que agredieron a una joven y la tiraron en la calle Tres depredadores sexuales que violaron en grupo a un estudiante universitaria en un coche y la tiraron en la calle han sido encarcelados en Reino Unido

ABC

Actualizado: 30/06/2018 16:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sali Amet, de 23 años, Omer Engin, 24, y Salih Altun, 25, conocieron a una estudiante de 19 años en un bar de Faversham, en Reino Unido, y la llevaron a un coche donde la violaron para después arrojarla a la calle, según informa Metro .

En la sentencia la juez describió al trío como individuos «insensibles» que se aprovecharon de una «víctima extremadamente vulnerable», y recordó que la víctima continuamente dijo no durante el ataque. «Cuando los tres terminaron, la llevaron de nuevo al centro de la ciudad y la abandonaron», indicó.

La agresión ocurrió el pasado 13 de abril cuando la joven estaba con sus amigos en un bar al que luego llegaron los atacantes, que eran habituales del local. Uno hora más tarde los tres salieron con la víctima del establecimiento.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a la joven, que estaba ebria, tambaleándose con dos hombres sujetándola. Posteriormente, las cámaras captaron a los agresores sonriendo después de haber dejado a la mujer.

Durante el juicio, la víctima describió cómo se derrumbó llorando antes de reunirse con sus amigos nuevamente en el bar. Al recordar los momentos previos al ataque, la víctima dijo: «Creí que estábamos caminando, no sabía quiénes eran. Yo no habría podido caminar sola. Lo que recuerdo es que cuando hablaban no lo hacían en inglés».

Unos de los oficiales a cargo de la investigación, el detective Matt Banks dijo: «Estos tres hombres se aprovecharon de una mujer vulnerable. La apartaron de sus amigas con un plan para cumplir sus propios deseos sexuales depravados. Me gustaría agradecer a la víctima por su valentía, ha sufrido mucho».