Caos, prórroga y referéndum

José María de Areilza Carvajal

Seguir Actualizado: 18/01/2019 03:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la política británica nadie supera a Theresa May en el arte de ganar tiempo, dar un paso atrás y esperar a que sus rivales cometan errores. Jeremy Corbyn es perfecto para este cometido y May sabe que sin la infatigable ejecutoria del laborista no seguiría siendo primera ministra. Del mismo modo, sin los titubeos y contradicciones de la «premier», no se habría conseguido enviar el mensaje a otros Estados miembros de que la salida de la UE es un pésimo negocio. Una contribución europeísta no buscada del 10 de Downing Street.

Ahora el tiempo apremia: el 29 de marzo el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión. El acuerdo de retirada de la UE, resultado de treinta meses