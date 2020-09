Un bebé podría seguir vivo bajo los escombros un mes después de la explosión en Beirut

Beirut espera el milagro en el día que en el que se cumple un mes desde la brutal explosión el puerto que dejó 200 muertos, miles de heridos, media ciudad destrozada y un país traumatizado. El equipo de rescate de los Topos de Chile trabaja en un edificio del barrio de Mar Mikhael en el que uno de sus sensores especiales ha detectado señal de vida humana entre los escombros. Las labores son complicadas, pero el equipo avanza muy poco a poco para intentar llegar hasta el lugar del que proviene la señal.

Fuentes de la Defensa Civil libanesa consultadas por los medios locales aseguran que, después de un mes bajo escombros, «en un 99 por ciento de probabilidades no se trata de una persona viva», pero piensan que hay que seguir trabajando por ese uno por ciento de esperanza que da la señal detectada por el sensor chileno. Todo empezó el miércoles cuando Flash, uno de los perros del equipo de los Topos, descubrió algo entre los escombros y a partir de ese momento se desplegaron los equipos especiales que tienen la capacidad de detectar latidos humanos.

BREAKING: A team of Chilean rescue workers (including rescue dog, Flash) have detected possible signs of life under the rubber in #Beirut , 30 days after the explosion on August 4th. Send your love to Lebanon. https://t.co/Ie2FDMCGxy

Según declaraciones a Efe, el jefe de rescatistas chileno, Francisco Lermanda, señaló que, en caso de que hubiera un cuerpo con vida, sería el de un bebé «por la forma» en la que se encuentra y que, según las primeras indicaciones, habrían caído del tercer piso y se encontrarían en el segundo piso del edificio situado entre el barrio de Mar Mikhail y Gemmayzeh, de los más devastados por la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut.

Esta tarde, a las 6 y 8 minutos, momento de la explosión, la ciudad se detendrá en señal de recuerdo a las víctimas. La investigación sigue abierta, finalmente es libanesa y sin presencia de expertos internacionales y hay 25 personas arrestadas, entre ellos el director del puerto y el jefe de aduanas. Los libaneses exigen respuestas y que se haga justicia, pero de momento no se han aclarado los motivos de la peor explosión que ha sufrido esta ciudad en su historia.

Flash, the Border Collie hero dog in #Beirut, getting paws 🐾 cleaned after detecting a pulse in one of destroyed buildings.



Rescue operations by #Chile team still underway into the night, reports it’s a child under rubble for 30 days: pic.twitter.com/PFAGJKghG0