Este es el verdadero responsable del descubrimiento de América, según Colón

El mismo navegante escribió en varios documentos que han pasado desapercibidos en los relatos sobre lo acontecido en 1492 que «él fue la causa de que sus altezas tuviesen las Indias»

Retrato de Diego de Deza realizado por Zurbarán en 1631, en el Museo del Prado
Israel Viana

Madrid

Habían pasado 13 años desde que Cristóbal Colón descubrió América cuando reconoció por primera vez quién había sido el verdadero responsable de la hazaña. Lo cierto es que no fue una declaración pública y quizá por eso no se le ha dado a este ... reconocimiento la publicidad que merece, sino a través de una serie de cartas personales escritas a su hijo Diego. En la primera, fechada el 21 de diciembre de 1505, aseguraba: «Él fue la causa de que sus altezas tuviesen las Indias».

