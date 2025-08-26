Suscríbete a
Seis milenios buscando la «armadura contra el mosquito» que mató a más gente que las guerras

Algunos historiadores defienden que causaron la caída del Imperio Romano, pero se lucha contra ellos desde 4.000 años antes

Israel Viana

Madrid

«Mucho más que los zepelines, son las moscas y los mosquitos los que constituyen el mayor terror de Inglaterra», aseguraba ABC en agosto de 1915, con el sol pegando fuerte en aquella Europa arrasada por la guerra. Este diario se hacía eco también ... de la teoría de dos reputados investigadores estadounidenses que defendían que la decadencia de Grecia y la caída del Imperio Romano fueron provocadas, «de un modo muy poderoso», por los malditos zancudos que cada verano nos hacen la vida imposible. Y, por último, se preguntaba: «¿Acabarán los mosquitos con el Imperio británico? ¿Harán ellos lo que no logran hacer los zepelines alemanes y los obuses de 42 milímetros?».

