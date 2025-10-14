Suscríbete a
Pérez-Reverte y Ferrer-Dalmau presentan los bocetos para la nueva estatua que tendrá el capitán Alatriste

El escritor, que ha desvelado que se levantará un monumento en Cartagena al protagonista de sus novelas, ha alabado el diseño del pintor de batallas

Presentación de la nueva estatua en Madrid, con Augusto Ferrer-Dalmau, Noelía María Arroyo, Arturo Pérez-Reverte y Salvador Amaya
Presentación de la nueva estatua en Madrid, con Augusto Ferrer-Dalmau, Noelía María Arroyo, Arturo Pérez-Reverte y Salvador Amaya
Manuel P. Villatoro

Don Diego Alatriste, bregado veterano de los Tercios, ha puesto una pica en aquella urbe que fuera lanzadera hacia Europa durante la era dorada de la Monarquía hispánica. Este martes, desde la sede de la Real Academia Española de Madrid, el escritor Arturo Pérez-Reverte ... y la alcaldesa de Cartagena, Noelia María Arroyo, han confirmado que el protagonista de la saga que ha vendido 27 millones de ejemplares tendrá su propia estatua en el corazón de la perla de Murcia. «Yo moriré en cinco, diez, o quince años, lo que me quede, pero después, ahí seguirá este monumento a mi personaje en la ciudad en la que me crié», ha explicado el autor con orgullo.

