La necesidad de rescatar a Saavedra Fajardo: el escritor que quiso poner límites éticos al poder

Tras décadas de olvido, justo esta semana se publican dos biografías del escritor y diplomático español del siglo XVII que influyó en Borges, Azorín, Maeztu, Ayala y Fraga

Israel Viana

Madrid

En la primavera de 1983, Jorge Luis Borges ofreció una conferencia en el Emily Dickinson College de Massachusetts. Habló de temas muy variados: las novelas de piratas, Kipling, la Biblia, Gabriel García Márquez, la literatura en español y los amores fallidos de la poeta. ... Casi al final, un asistente le interrumpió: «En algún lugar dijo usted que, en sus comienzos, trató de aprender de escritores latinizados como Diego Saavedra Fajardo y Francisco de Quevedo».

