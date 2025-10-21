Suscríbete a
Tim Weiner: «Robar los planes de invasión de Ucrania a Putin fue un gran éxito de la CIA»

El premio Pulitzer publica 'La misión', el primer ensayo sobre la convulsa historia de la agencia en el siglo XXI

Tim Weiner, durante la entrevista con ABC en Madrid
Tim Weiner, durante la entrevista con ABC en Madrid Guillermo Navarro
Israel Viana

Madrid

Tim Weiner (Nueva York, 1956) recuerda a ABC la primera vez que entró en el cuartel general de la CIA, en Langley, en 1988. Acababa de regresar de un largo viaje por Afganistán para informar sobre los «miles de millones de dólares en armas ... que la agencia estaba enviando a los muyahidines para ayudarles en su yihad contra el invasor soviético». El periodista de 'The New York Times' habla despacio, pero gesticula mucho, dando algún que otro golpe con la mano sobre la mesa para subrayar sus palabras. Se piensa cada frase como si fuera a escribirla en su periódico o como si estuviera delante de un juez. En ocasiones, incluso, tarda unos quince segundos en empezar a responder: «Fue la primera vez en la Guerra Fría que se utilizó armamento estadounidense para matar a soviéticos».

