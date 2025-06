Un experto destruye las cuatro mentiras más extendidas sobre Cristóbal Colón

Vuelve a estar de moda don Cristóbal Colón. O nunca dejó de estarlo, más bien. No han pasado ni ocho meses desde que una investigación prometiera desvelar el origen del navegante elevándose sobre un grueso pilar: su huella genética. La llegada, sin embargo, dejó pocas certezas. Pero, ante grandes dudas, investigaciones sesudas como la que acaba de publicar Esteban Mira Caballos. En 'Colón, el converso que cambió el mundo' (Crítica), el doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla separa los mitos de la realidad amparándose en documentos olvidados en los archivos. El resultado es un nauta devoto de la fe católica que vivió amparado por la monarquía incluso después de sufrir varios desencuentros con Isabel la Católica. Y, lo más importante, genovés. «Yo no es que crea que lo era, sino que estoy totalmente seguro porque tenemos decenas de pruebas objetivas», afirma a ABC

1-La primera pregunta es la obligada. El documental de TVE levantó mucha polvareda sobre los orígenes de Colón. ¿Qué opina usted de esa investigación?, ¿puede la huella genética que nos queda del navegante desvelar su verdadero origen, o fue todo una pantomima?

Corría el año 2002, siendo yo un joven colombinista, cuando trascendió el estudio genético que se estaba realizando sobre los huesos del Almirante Cristóbal Colón, y sobre algunos de sus posibles familiares. Prometían que en breve resolverían el enigma de sus restos y de sus orígenes. Hubo decenas de promesas incumplidas que anunciaban la publicación del estudio. Finalmente, llegó el día, el 12 de octubre de 2024, con un pequeño retraso de 22 años, se publicó el estudio en forma de documental. Nos sorprendió a todos una vez más que, después de más de dos décadas de esperas y de promesas incumplidas, se publicase en forma de show televisivo. Además, prometieron publicar una investigación científica en noviembre, pero no especificaron el año, por lo que lo mismo hablaban de noviembre 2092, coincidiendo con el VI Centenario.

No podemos negar los datos objetivos que ofrece la ciencia, y el profesor José Antonio Lorente es un científico acreditado. El problema ha sido que no ha existido un asesoramiento histórico adecuado. Dice, por ejemplo, que los huesos de su supuesto hermano, Diego Colón, de la Cartuja de las Cuevas, indican que no eran en realidad hermanos, sino parientes lejanos. Pues mire usted, eran con total seguridad hermanos, porque Cristóbal y Bartolomé Colón le dieron toda su vida trato de hermano, igual que Domenico lo trató como hijo. Si los restos no coinciden con los de un hermano, es que se han equivocado de restos y posiblemente sean los de José Antonio o Andrea Colombo, que eran primos del almirante y también se enterraron en la Cartuja.

2.-La otra pregunta obligada: ¿de dónde diantres era Colón?

Cualquiera que lea el libro llegará a la conclusión de que era genovés. Yo no es que crea que lo era, sino que estoy totalmente seguro porque tenemos decenas de pruebas objetivas. Todas las personas que lo conocieron dijeron que era de esa ciudad de Liguria. No tenía sentido engañar a toda la humanidad, a sus hijos, a su mujer, a sus amigos… Y seguramente tampoco tenía posibilidad de engañarlos a todos. Ningún historiador serio se sorprenderá de esto porque todos saben que Colón era genovés. Cuando entramos en nacionalismos e ideologías entonces se producen lo que Paolo Taviani llamó 'los partos monstruosos'.

3-¿Qué datos corroboran que Colón era un judío converso?, ¿hasta qué punto fue después un firme seguidor de la fe cristiana?

No hay ninguna duda de que Colón era un católico practicante y devotísimo, como no podía ser de otra forma. Además, criticaba con dureza a los judíos y a los conversos, algo que era muy típico de estos últimos. De hecho, el refranero castellano es muy significativo, 'dime de qué presumes y te diré de qué careces'. Por sus expresiones, por sus creencias, por su obsesión por recuperar los Santos Lugares, para lo que ofreció a los Reyes 5.000 jinetes y 50.000 soldados, se evidencia que tenía ascendencia conversa. Tenía ideas que encajaban más con una mentalidad judeoconversa que con otra cristiana. Por tanto, era católico a la vista de todos, pero de ascendencia conversa. Eso lo sabemos, lo único que ignoramos dado que no podemos saber lo que pasaba por su cabeza, es si era un converso sincero o un falso converso.

4-Me comentabas que has desvelado documentos poco conocidos del marino. Háblanos de ello

El libro es una síntesis de todo lo que se ha aportado nuevo en los últimos cincuenta años que ha sido mucho. Aunque parezca increíble, después de cinco siglos todavía siguen apareciendo manuscritos inéditos. El año pasado sin ir más lejos apareció la primera carta verdaderamente anunciadora, la que Juan II le dirigió a Fernando el Católico el 4 de marzo de 1493 informándole de la llegada de Cristóbal Colón. Evidentemente, cuando llegaron las cartas anunciadoras de Colón ya sabían los Reyes que había llegado y someramente lo que había pasado por la misiva del monarca luso.

Dado que he realizado un trabajo de fondo, visitando los principales repositorios, he localizado varios documentos inéditos que matizan algunos aspectos. Hay uno relativo a la rebelión de Francisco Roldán y de Adrián de Mújica que aporta ciertos matices. Asimismo, he desempolvado un documento sobre los que se quedaron el fuerte Navidad y que nos permite aventurar que lo mismo fueron más de 39 los que se quedaron. Asimismo, aporto un documento del Archivo Histórico Nacional, de hacia 1510, en el que Diego Colón sugiere crear una audiencia en Santo Domingo, presidida y controlada por él. El rey acepta crear un tribunal de justicia, y lo hace el 5 de octubre de 1511, pero no bajo el control de Diego Colón, sino todo lo contrario: para contrapesar su poder.

5-Uno de los mayores mitos sobre Colón es que murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. ¿Es cierto?

Pues sí, en el libro se demuestra que eso es un mito. Por supuesto que sabía que aquello era un mundo nuevo. De hecho, está tomando posesión de ellos desde el primer momento. Sabía que no eran territorios del Gran Khan, ¡bueno era éste como para que llegase allí un navegante tomando posesión de sus tierras! Cuando llegó a Cumaná, en Sudamérica, en su Tercer Viaje, lo dijo claramente: aquello era un mundo nuevo e inmenso. Lo que creía era que ese mundo nuevo estaba pegado a Asia y que era la antesala del rico continente descrito por Marco Polo. En el cuarto viaje recorrió la costa atlántica de Centroamérica para cerciorarse de que estaba unido y, al no encontrar un estrecho, siguió en sus trece de creer que ese Nuevo Mundo estaba unido a Asia. Ahora bien, ¿al final de su vida, cuando todo su entorno sabía que eso era un error, lo llegó a saber? Yo creo que sí, en los últimos meses de su vida iba a su alcoba Américo Vespucio, quien sabía –insisto, sabía–, desde 1502 que aquel mundo no tenía nada que ver con Asia. Es difícil creer que en algún momento no lo hablaran.

6-Y otro, que murió en el ostracismo tras haberse enemistado con Isabel la Católica. ¿Qué hay de verdad?

Es otro de los mitos que rodean al personaje. La Reina Católica nunca le retiró su apoyo, y le mantuvo sus privilegios hasta el final. Pero, es más, pese a sus lamentos, después de la muerte de la soberana, Fernando el Católico tampoco lo hizo. Cuando falleció Colón, mantenía intactos todos sus privilegios y era una persona extraordinariamente rica, reconocida y ennoblecida. Tanto que, veinte generaciones después, sus descendientes siguen perteneciendo a la nobleza española.

7-Qué aspecto hemos olvidado de Colón y le gustaría remarcar

La capacidad de observación que plasmó en sus diarios de los viajes que realizaba. No solo describía detalles geográficos, trazaba rutas y hacía mediciones, también describió infinidad de aspectos. En el primer viaje, habla de un meteorito que vio caer y señala incluso, la erupción del Teide que, por cierto, solo la conocemos por su relato pues no hay ningún otro testimonio que confirme ese acontecimiento. Describe con detalle los animales que, el que más cita es el papagayo, pero también habla de manatís, iguanas, distintos tipos de peces, y lagartos, que era como denominaba a los cocodrilos. Su obra tiene un gran valor también desde el punto de vista de la botánica y de la zoología.