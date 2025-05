Augusto Ferrer-Dalmau lo confirma: «Pintaremos a la Princesa Leonor y a otros 22 reyes españoles»

El aroma a pintura todavía fresca copa una sala regada de cajas de herramientas y vitrinas en proceso de desembalaje. La banda sonora son los inconfundibles martillazos y las preguntas de los operarios: «¿Este cuadro va aquí?». Alguien responde... en efecto, era allí. Se palpa el arte y la historia en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid; la misma que, durante cuatro jornadas –entre el 28 y el 31 de mayo– acogerá ocho lienzos de la Colección de los Reyes de España que elabora desde el pasado 2024 el 'Taller de Artistas históricos Ferrer-Dalmau'.

«Es un pequeño adelanto de los 22 retratos que formarán toda la galería y que, una vez terminados, se expondrán en el Palacio del Infante don Luis de Boadilla del Monte». Augusto Ferrer-Dalmau alza un poco la voz para vencer el ruido propio del ajetreo. Está orgulloso de poder presentar este aperitivo a la sociedad. «Vamos a pintar a todos los monarcas desde los Reyes Católicos. Doña Leonor, la futura Reina, será la número 23», explica a la grabadora de ABC.

Navega el maestro entre grandes lienzos de marcos oscuros y miradas señoriales; la primera colección de este tipo desde que el fuego engullera el Alcázar de Madrid en diciembre de 1734. Había un hueco que llenar, vaya, y quién mejor para asumir la tarea que el pintor de batallas y su grupo de jóvenes artistas.

Pero ojo, no ha sido fácil la tarea. Dice Alejo Segarra, coordinador del taller del pintor de batallas, que los diferentes artistas han trabajado «una media de entre 12 y 14 horas diarias» para cumplir los plazos. Aunque todo el esfuerzo vale para «contribuir a la historia de España» y alumbrar «unos retratos que, aunque mantengan un aire solemne y clásico», cuenten también con un aire algo más contemporáneo.

Para esta muestra, corrobora, han traído «una propuesta variada» que va desde Fernando el Católico hasta Juan Carlos I. Y entre ellos, otros tantos como Juana la Loca, Felipe el Hermoso, Felipe IV... ¡Y hasta Amadeo de Saboya! «Duró poco, es verdad, pero no me negarás que era un tipo muy elegante», bromea Ferrer-Dalmau.

Tania Sieira

La imagen de cada uno de los monarcas, comenta el pintor de batallas, ha sido estudiada de forma pormenorizada con una máxima: alcanzar la mayor exactitud histórica. «Hemos contado con la asesoría de David Nievas y de Noemí Toral. Ellos nos han aportado muchos datos sobre el aspecto físico de los reyes», añade Ferrer-Dalmau.

Mientras termina de barnizar uno de los óleos, el de Juan Carlos I, Segarra nos explica que cada alumno se ha dedicado a uno o varios monarcas. «Yo me he encargado de Carlos IV y Felipe III», explica Alissa S. Nacida en Rusia, esta artista que no supera la treintena acaba de llegar a España para la presentación de la exposición. «Es un orgullo poder aprender de los grandes maestros españoles», suscribe. En espera de que el barniz se asiente y las cajas terminen de vaciarse, en cada trazo queda la promesa de devolverle a la sociedad española los rostros de los reyes que forjaron su historia.