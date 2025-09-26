recetas brillantes
Tacos de alubias pintas
Una receta sencilla, nutritiva y sorprendentemente reconfortante
Los tacos no necesitan carne para conquistar, y esta versión lo demuestra con creces. Rellenos de alubias pintas guisadas y especiadas, cada bocado es una explosión de sabor que combina lo cremoso de la legumbre con el frescor de los acompañamientos clásicos: verduras crujientes, un toque de cilantro y unas gotas de lima que lo elevan todo. Una receta sencilla, nutritiva y sorprendentemente reconfortante, que reinterpreta la tradición mexicana desde una perspectiva vegetal sin perder un ápice de autenticidad ni de carácter.
Consejo para esta receta
Cuando las tortillas ya estén calientes y listas, mi recomendación es doblarlas por la mitad y meterlas en una taza para que mantengan su forma en 'u' mientras templan. Así se quedarán con esa forma.
Ingredientes
- Alubias pintas cocidas 200 gr
- aguacate maduro 1/2
- tortillas de maíz 4
- tomate 1
- Olivas verdes al gusto
- Pepinillos al gusto
- Un puñado de lechuga iceberg al gusto
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
En una sartén a fuego medio, engrasada con un chorrito de aceite de oliva, calienta las tortillas por ambos lados, hasta conseguir que cojan una textura algo más rígida y ligeramente tostada. Verás que están casi listas cuando ya hayan hecho burbujas y se empiecen a poner en un tono «marrón». No deben quedar demasiado duras o se romperán.
-
Cuando las tortillas ya estén calientes y listas, mi recomendación es doblarlas por la mitad y meterlas en una taza para que mantengan su forma en 'u' mientras templan. Así se quedarán con esa forma.
-
En un bol, mezcla el tomate picado en cubos, unos cuantos pepinillos cortados en rodajas, medio aguacate cortado también en cubos, 200gr de alubias cocidas, un puñado de lechuga picada en láminas y mezcla bien. Reserva.
-
Ahora, rellena los tacos generosamente y a disfrutar.
