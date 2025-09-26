Tacos de alubias pintas

Dificultad Fácil

Los tacos no necesitan carne para conquistar, y esta versión lo demuestra con creces. Rellenos de alubias pintas guisadas y especiadas, cada bocado es una explosión de sabor que combina lo cremoso de la legumbre con el frescor de los acompañamientos clásicos: verduras crujientes, un toque de cilantro y unas gotas de lima que lo elevan todo. Una receta sencilla, nutritiva y sorprendentemente reconfortante, que reinterpreta la tradición mexicana desde una perspectiva vegetal sin perder un ápice de autenticidad ni de carácter.

Cuando las tortillas ya estén calientes y listas, mi recomendación es doblarlas por la mitad y meterlas en una taza para que mantengan su forma en 'u' mientras templan. Así se quedarán con esa forma.

200 gr aguacate maduro 1/2

1/2 tortillas de maíz 4

4 tomate 1

1 Olivas verdes al gusto

al gusto Pepinillos al gusto

al gusto Un puñado de lechuga iceberg al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

Paso a paso En una sartén a fuego medio, engrasada con un chorrito de aceite de oliva, calienta las tortillas por ambos lados, hasta conseguir que cojan una textura algo más rígida y ligeramente tostada. Verás que están casi listas cuando ya hayan hecho burbujas y se empiecen a poner en un tono «marrón». No deben quedar demasiado duras o se romperán.

En un bol, mezcla el tomate picado en cubos, unos cuantos pepinillos cortados en rodajas, medio aguacate cortado también en cubos, 200gr de alubias cocidas, un puñado de lechuga picada en láminas y mezcla bien. Reserva.

Ahora, rellena los tacos generosamente y a disfrutar.

