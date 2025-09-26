Suscribete a
Tacos de alubias pintas

Una receta sencilla, nutritiva y sorprendentemente reconfortante

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 29 de septiembre al 5 de octubre)

Tacos de alubias pintas
Tacos de alubias pintas gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Los tacos no necesitan carne para conquistar, y esta versión lo demuestra con creces. Rellenos de alubias pintas guisadas y especiadas, cada bocado es una explosión de sabor que combina lo cremoso de la legumbre con el frescor de los acompañamientos clásicos: verduras crujientes, un toque de cilantro y unas gotas de lima que lo elevan todo. Una receta sencilla, nutritiva y sorprendentemente reconfortante, que reinterpreta la tradición mexicana desde una perspectiva vegetal sin perder un ápice de autenticidad ni de carácter.

Consejo para esta receta

Cuando las tortillas ya estén calientes y listas, mi recomendación es doblarlas por la mitad y meterlas en una taza para que mantengan su forma en 'u' mientras templan. Así se quedarán con esa forma.

Ingredientes

  • Alubias pintas cocidas 200 gr
  • aguacate maduro 1/2
  • tortillas de maíz 4
  • tomate 1
  • Olivas verdes al gusto
  • Pepinillos al gusto
  • Un puñado de lechuga iceberg al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  • En una sartén a fuego medio, engrasada con un chorrito de aceite de oliva, calienta las tortillas por ambos lados, hasta conseguir que cojan una textura algo más rígida y ligeramente tostada. Verás que están casi listas cuando ya hayan hecho burbujas y se empiecen a poner en un tono «marrón». No deben quedar demasiado duras o se romperán.

  • Cuando las tortillas ya estén calientes y listas, mi recomendación es doblarlas por la mitad y meterlas en una taza para que mantengan su forma en 'u' mientras templan. Así se quedarán con esa forma.

  • En un bol, mezcla el tomate picado en cubos, unos cuantos pepinillos cortados en rodajas, medio aguacate cortado también en cubos, 200gr de alubias cocidas, un puñado de lechuga picada en láminas y mezcla bien. Reserva.

  • Ahora, rellena los tacos generosamente y a disfrutar.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

