La nueva vida de la Bodega Consola: todo sigue igual en este clásico de Los Remedios

Todo sigue igual por la Bodega Consola. Ese es el mejor resumen que se puede hacer después de visitar este bar tras la marcha por jubilación de Curro (realmente se llamaba Antonio), quien había estado al frente del negocio durante 63 años. El grupo Cholo ... Group cogió el traspaso del local y han mantenido la filosofía de este clásico de Los Remedios, introduciendo sólo algunos cambios en la carta.

Y es que el mensaje fue claro cuando se conoció esta operación. «Queremos mantener la filosofía de siempre de la Bodega Consola. Haremos pequeños retoques para que todo siga igual», fue lo que dijo entonces Cholo Jiménez, socio de Cholo Group a Gurmé. Y así ha sido, tras algo más de un mes con los nuevos responsables al frente: «El concepto que queremos darle, y que queremos que siga siendo, es el de bar de toda la vida. Que no pierda la esencia que ha tenido hasta ahora desde 1960. Curro (Antonio) ya se ha jubilado pero nosotros, que ya tenemos otros locales en el barrio, queremos apostar siempre por el 41011 y nuestra idea es volver a que esto sea lo que siempre ha sido, que siga el mismo camino, no cambiar nada. Habrá alguna variación de decoración, queremos colocar fotos antiguas del barrio, pero que la cocina y los camareros sean los mismos».

Por si todavía había alguna duda, Cholo Jiménez insiste en que «los tiempos van cambiando, pero nunca nos vamos a salir de la cocina andaluza y tradicional. Hemos metido más montaditos, algo de mejillones y algunos guisos más, pero lo que hemos intentado es mantener lo mismo y mejorar lo que pensábamos que se podía mejorar. Por ejemplo, hemos conseguido traer unos abatidores de vasos que hacen que salgan a –22 grados, no salen congelados y la cerveza está mucho más buena».

¿Cómo es la carta de Bodega Consola?

La carta comienza con El Clásico Picoteo, que está conformado por las tapas de la papa que llevas, almendras fritas, chicharrones fritos, ensaladilla de gambas, papas aliñadas con melva, salpicón, pimientos aliñados con melva, tortilla, champiñones a la plancha, croqueta de puchero, tortillita de bacalao, tortillita de gambas, tortillita de camarones y langostino de bacon.

De ahí se pasa al Chacineo y Ahumados, donde las opciones son el salchichón ibérico a taquitos, el jamón ibérico, chicharrón de Cádiz a taquitos, carne mechada, queso de cabra payoyo, queso curado de oveja, mojama, atún ahumado, boquerones en vinagre y mejillones en escabeche.

El siguiente paso son los Montaditos, que cuenta con el Consola (lomo adobado, bacon, queso y alioli), el Serranito (lomo, pimiento y jamón), Campero (lomo, huevo de codorniz y jamón), pringá casera, Roque-rollo (chorizo y roquefort), Remedios (morcilla de Burgos, queso de cabra y cebolla caramelizada), pollo, lomo, lomo y jamón, jamón ibéirco y de gambas y alioli.

También han añadido Banderillas y Gildas, pudiendo elegir entre la de aceituna, piparra y boquerón en vinagre; la de queso, anchoa y pimiento del piquillo; y la de huevo de codorniz y anchoa.

¿Qué más se puede comer en la Bodega Consola?

La parte más contundente de la carta empieza con Los Clásicos del Consola, donde las opciones son el perolito de chanquete, huevo y pimiento; el perolito de chorizo, patatas y huevo; cola de toro; menudo con garbanzos; fabes asturianas; albóndigas de solomillo ibérico en salsa de whisky; albóndigas de chocos; carrillada; carne con tomate; y espinacas con garbanzos.

En Pescados hay boquerones fritos, chocos fritos, pijotas fritas, chipirones a la plancha, bacalao y pavía. Y en Mariscos, camarones, mejillones al vapor y gambas a puñao.

Para terminar, en Carnes hay flamenquín casero, cachopo de vaca madurada gallega con queso payoyo y pimiento del piquillo, solomillo al whisky, pinchito de pollo, lagartito ibérico y presa.

¿Dónde está la Bodega Consola?

El Consola, como es conocido por casi todos en el barrio, sigue estando en la misma ubicación, en la esquina de la calle Virgen de Consolación con Virgen del Valle. «Yo creo que el barrio y los parroquianos han aceptado el cambio para bien. De hecho, hay mucha gente que me dice que también había pensado algunos de los cambios, así que están contentos porque vamos a seguir con la misma filosofía y va a ser siempre el Consola de toda la vida», explica Cholo Jiménez.

Cuenta en el interior con la barra, alguna mesa alta y las mesas bajas. Aparte de los veladores que tiene en la terraza, donde siempre es buena opción tomarse una Cruzcampo helada y una tapa al sol.