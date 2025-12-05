Suscribete a
ABC Premium

La nueva vida de la Bodega Consola: todo sigue igual en este clásico de Los Remedios

Tras la jubilación de Curro (realmente, Antonio), que llevaba 63 años al frente, un grupo de vecinos del barrio se ha hecho cargo de la gestión de este bar que mantiene la filosofía de siempre

Curro se despide del bar Consola tras 63 años: «Sólo el del banco sabe que me llamo Antonio»

Bodega Consolación, en Los Remedios, cambia de manos tras 60 años: el nuevo Consola «mantendrá toda su esencia»

Montaje con algunos de los platos de la carta de la Bodega Consola, en Los Remedios
Montaje con algunos de los platos de la carta de la Bodega Consola, en Los Remedios R. R. //Edición de vídeo: Inma Guisado
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todo sigue igual por la Bodega Consola. Ese es el mejor resumen que se puede hacer después de visitar este bar tras la marcha por jubilación de Curro (realmente se llamaba Antonio), quien había estado al frente del negocio durante 63 años. El grupo Cholo ... Group cogió el traspaso del local y han mantenido la filosofía de este clásico de Los Remedios, introduciendo sólo algunos cambios en la carta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app